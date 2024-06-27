Прогулки отменяются: выходные в Тюмени будут пасмурными и дождливыми

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По данным сервиса Гисметео, в пятницу, 28 июня, дожди в Тюмени будут лить весь день. Утром температура воздуха составит +15+16 градусов, днем +17+18, вечером +14+15. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.
В субботу дожди будут идти только утром и днем, вечером же осадки не ожидаются. В утреннее время прогнозируются +14 градусов, в дневное +15, в вечернее +11+14. На протяжении всего дня скорость ветра будет держаться в пределах 10-12 метров в секунду.
В воскресенье, 30 июня, погода тоже будет пасмурной, однако ближе к вечеру ожидаются прояснения. Дождя в последний день июня не будет. Утром прогнозируются +12+15 градусов, днем +17+18, вечером +13+16. Скорость ветра составит 9-10 метров в секунду.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области сняли запрет на посещение лесов. При этом особый противопожарный режим продолжает действовать.