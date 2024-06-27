Прогулки отменяются: выходные в Тюмени будут пасмурными и дождливыми

В субботу дожди будут идти только утром и днем, вечером же осадки не ожидаются. В утреннее время прогнозируются +14 градусов, в дневное +15, в вечернее +11+14. На протяжении всего дня скорость ветра будет держаться в пределах 10-12 метров в секунду.