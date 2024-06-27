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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

На выходных в Тюмени будет пасмурно и дождливо

Прогулки отменяются: выходные в Тюмени будут пасмурными и дождливыми

27 июня 2024, 05:42
Фото: 1MI

На выходных в Тюмени будет пасмурно и дождливо

В последние выходные дни июня в Тюмени ожидаются +11+16 градусов. Дожди прекратятся только к вечеру субботы, а сопровождаться они будут сильным ветром.

По данным сервиса Гисметео, в пятницу, 28 июня, дожди в Тюмени будут лить весь день. Утром температура воздуха составит +15+16 градусов, днем +17+18, вечером +14+15. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

В субботу дожди будут идти только утром и днем, вечером же осадки не ожидаются. В утреннее время прогнозируются +14 градусов, в дневное +15, в вечернее +11+14. На протяжении всего дня скорость ветра будет держаться в пределах 10-12 метров в секунду.

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В воскресенье, 30 июня, погода тоже будет пасмурной, однако ближе к вечеру ожидаются прояснения. Дождя в последний день июня не будет. Утром прогнозируются +12+15 градусов, днем +17+18, вечером +13+16. Скорость ветра составит 9-10 метров в секунду.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области сняли запрет на посещение лесов. При этом особый противопожарный режим продолжает действовать.

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