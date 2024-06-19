Ловил попутку: тюменец погиб под колесами фуры на глазах у своей девушки

По словам девушки, парень попал под колеса фуры. Водитель большегруза скрылся с места ДТП. Три подходящих по описанию фургона были установлены с помощью системы «Паутина» и задержаны в Свердловской области, они двигались колонной. Для выяснения обстоятельств туда направлена следственная группа.