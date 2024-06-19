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Фура насмерть сбила тюменца на глазах у его девушки

Ловил попутку: тюменец погиб под колесами фуры на глазах у своей девушки

19 июня 2024, 09:42
Фото: ГИБДД Тюменской области

Фура насмерть сбила тюменца на глазах у его девушки

Молодые люди возвращались из гостей и пытались поймать попутный автомобиль, чтобы добраться до дома. Водитель фуры сбил парня и скрылся с места ДТП.
Сюжет
ДТП

Ночью 19 июня на 312 километре трассы Тюмень — Омск насмерть сбили 28-летнего жителя Ишима. Молодой человек возвращался из гостей со своей девушкой и пытался поймать попутный автомобиль.

По словам девушки, парень попал под колеса фуры. Водитель большегруза скрылся с места ДТП. Три подходящих по описанию фургона были установлены с помощью системы «Паутина» и задержаны в Свердловской области, они двигались колонной. Для выяснения обстоятельств туда направлена следственная группа.

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Этой же ночью на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск был сбит еще один пешеход. Пьяный 68-летний мужчина вышел из такси и сел на проезжую часть, чтобы справить нужду. Тюменец попал под колеса грузовика.

Ранее «Наш город» писал, что на трассе Тюмень — Омск столкнулись грузовик и легковушка, за рублем которой находился житель Новосибирска. Молодой водитель иномарки погиб.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пешеходы#Новости тюмени#Погибшие#Аварии
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