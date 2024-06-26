Семья искала его с января: с погибшим на СВО добровольцем простились в тюменском селе

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Уватском районе простились с погибшим на СВО Михаилом Шаровым. Мужчина отправился на передовую добровольцем в декабре 2023 года, там он служил в минометной батарее мотострелкового батальона. За время службы боец получил три ранения, но после лечения вернулся на фронт.
«Он родился и жил в Алымке. Был отзывчивым и внимательным сыном, помогал родителям во всех делах. Окончив Алымскую школу, получил специальность машинист-тракторист. После службы в армии Михаил устроился работать в коммунальное хозяйство. Женился, в семье родилось двое детей», — рассказали о бойце в администрации Уватского района.
Связь с Михаилом оборвалась 10 января 2024 года, в тот день он созвонился с мамой и предупредил, что уходит на боевое задание. Все это время он не значился ни в списках погибших, ни в списках пропавших без вести.
Михаил Шаров погиб на Донбассе при выполнении боевых задач. Ему было 28 лет.
Ранее «Наш город» писал, что в Ялуторовске простились с погибшим на СВО Владимиром Раковым. У мужчины остались жена и сын.