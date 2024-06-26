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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Тюменской области простились с погибшим на СВО добровольцем

Семья искала его с января: с погибшим на СВО добровольцем простились в тюменском селе

26 июня 2024, 10:17
Фото: 1MI

В Тюменской области простились с погибшим на СВО добровольцем

Михаил Шаров из Уватского района ушел на СВО в декабре 2023 года. Спустя месяц связь с ним оборвалась.

В Уватском районе простились с погибшим на СВО Михаилом Шаровым. Мужчина отправился на передовую добровольцем в декабре 2023 года, там он служил в минометной батарее мотострелкового батальона. За время службы боец получил три ранения, но после лечения вернулся на фронт.

«Он родился и жил в Алымке. Был отзывчивым и внимательным сыном, помогал родителям во всех делах. Окончив Алымскую школу, получил специальность машинист-тракторист. После службы в армии Михаил устроился работать в коммунальное хозяйство. Женился, в семье родилось двое детей», — рассказали о бойце в администрации Уватского района.
Фото: Администрация Уватского района

Связь с Михаилом оборвалась 10 января 2024 года, в тот день он созвонился с мамой и предупредил, что уходит на боевое задание. Все это время он не значился ни в списках погибших, ни в списках пропавших без вести.

Михаил Шаров погиб на Донбассе при выполнении боевых задач. Ему было 28 лет.

Ранее «Наш город» писал, что в Ялуторовске простились с погибшим на СВО Владимиром Раковым. У мужчины остались жена и сын.

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