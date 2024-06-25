«Скажи, что папа его любит». В Ялуторовске похоронят еще одного погибшего на СВО

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Информацию о похоронах бойца передает администрация Ялуторовского района в социальных сетях. Владимир Раков родился в небольшом поселении Коктюль Ялуторовского района. Погиб при выполнении боевой задачи 14 июня. Перед своей гибелью успел позвонить семье и попросил жену передать сыну, что папа его очень любит. Обещал перезвонить после наступления. Больше на связь он не выходил.
Похороны должны пройти завтра, 26 июня на улице Ленина в родном поселении погибшего.
Ранее сообщалось о земляке Владимира Ракова, тоже из Ялуторовска. Он служил в звании ефрейтора и погиб в бою.