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Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

В Ялуторовске похоронят еще одного погибшего на СВО

«Скажи, что папа его любит». В Ялуторовске похоронят еще одного погибшего на СВО

25 июня 2024, 15:54
Фото: 1MI

В Ялуторовске похоронят еще одного погибшего на СВО

В Ялуторовске Тюменской области простились с двумя бойцами СВО. Одним из них оказался Владимир Раков. Он погиб при выполнении боевой задачи, простятся с ним в его родном маленьком поселении Коктюль Ялуторовского района.

Информацию о похоронах бойца передает администрация Ялуторовского района в социальных сетях. Владимир Раков родился в небольшом поселении Коктюль Ялуторовского района. Погиб при выполнении боевой задачи 14 июня. Перед своей гибелью успел позвонить семье и попросил жену передать сыну, что папа его очень любит. Обещал перезвонить после наступления. Больше на связь он не выходил.

Похороны должны пройти завтра, 26 июня на улице Ленина в родном поселении погибшего.

Ранее сообщалось о земляке Владимира Ракова, тоже из Ялуторовска. Он служил в звании ефрейтора и погиб в бою.

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