«Скажи, что папа его любит». В Ялуторовске похоронят еще одного погибшего на СВО

Информацию о похоронах бойца передает администрация Ялуторовского района в социальных сетях. Владимир Раков родился в небольшом поселении Коктюль Ялуторовского района. Погиб при выполнении боевой задачи 14 июня. Перед своей гибелью успел позвонить семье и попросил жену передать сыну, что папа его очень любит. Обещал перезвонить после наступления. Больше на связь он не выходил.