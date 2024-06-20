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На Украине погиб 31-летний тоболяк

На Украине погиб 31-летний тоболяк

20 июня 2024, 09:18
Фото: 1MI
31-летний житель Тобольска Геннадий Бужлаков погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение боец получил 1 июня 2024 года при выполнении боевого долга.
«Спи спокойно воин, наш герой. Мы всегда будем помнить твою самоотверженность. Пусть твоя душа отдыхает в ином мире, а память о тебе будет жить в наших сердцах», — сообщили родные погибшего бойца в социальных сетях.
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Похороны Геннадия Бужланова состоятся 22 июня в городе Карпинск (Свердловская область). Такое решение приняла супруга военного — до СВО семья проживала в Свердловской области.

Ранее «Наш Город» писал, что 12 июня в зоне спецоперации погиб тоболяк Иван Волков. У военного остались родители, сестра, жена и дети.

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