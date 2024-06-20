На Украине погиб 31-летний тоболяк

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
«Спи спокойно воин, наш герой. Мы всегда будем помнить твою самоотверженность. Пусть твоя душа отдыхает в ином мире, а память о тебе будет жить в наших сердцах», — сообщили родные погибшего бойца в социальных сетях.
Похороны Геннадия Бужланова состоятся 22 июня в городе Карпинск (Свердловская область). Такое решение приняла супруга военного — до СВО семья проживала в Свердловской области.
Ранее «Наш Город» писал, что 12 июня в зоне спецоперации погиб тоболяк Иван Волков. У военного остались родители, сестра, жена и дети.