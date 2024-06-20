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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 09:01

В зоне СВО погиб житель Тобольска

Воевал в Сирии, Ливии, Судане, Мали: в зоне СВО погиб житель Тобольска

20 июня 2024, 08:27
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб житель Тобольска

Житель Тобольского района Иван Волков погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Смертельное ранение он получил 12 июня при выполнении боевого задания. О гибели бойца сообщил его родная сестра Алевтина.
«Он был верным солдатом России, любимым сыном, братом, другом, любящим отцом и мужем. Мы преклоняемся перед твоим мужеством, стойкостью, честью и достоинством», — отметила девушка.
Фото: Алевтины Калгановой

С самого детства Иван хотел стать военным и связать свою жизнь со службой, в связи с чем усердно шел к своей цели. Иван участвовал в боевых действиях в Сирии, Ливии, Судане, Мали.

Знакомые вспоминают погибшего тоболяка с теплотой: «Соболезную родителям и сестре Ивана. Очень хороший парень, отзывчивый, с добрым сердцем, патриот с самого детства».

«Ваня бывал у нас в гостях. И я была знакома с Иваном. Мне мальчик понравился вежливостью и уважительности. Очень больно, что такого человека не стало», — отметила Антонина М., мама друга Ивана, погибшего в зоне СВО в начале июня 2023 года.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске сегодня пройдут похороны Юрия Зембровского, погибшего в ходе специальной военной операции. Бойца похоронят на новом кладбище Ялуторовска.

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