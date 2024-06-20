Воевал в Сирии, Ливии, Судане, Мали: в зоне СВО погиб житель Тобольска

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
«Он был верным солдатом России, любимым сыном, братом, другом, любящим отцом и мужем. Мы преклоняемся перед твоим мужеством, стойкостью, честью и достоинством», — отметила девушка.
С самого детства Иван хотел стать военным и связать свою жизнь со службой, в связи с чем усердно шел к своей цели. Иван участвовал в боевых действиях в Сирии, Ливии, Судане, Мали.
Знакомые вспоминают погибшего тоболяка с теплотой: «Соболезную родителям и сестре Ивана. Очень хороший парень, отзывчивый, с добрым сердцем, патриот с самого детства».
«Ваня бывал у нас в гостях. И я была знакома с Иваном. Мне мальчик понравился вежливостью и уважительности. Очень больно, что такого человека не стало», — отметила Антонина М., мама друга Ивана, погибшего в зоне СВО в начале июня 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске сегодня пройдут похороны Юрия Зембровского, погибшего в ходе специальной военной операции. Бойца похоронят на новом кладбище Ялуторовска.