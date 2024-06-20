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Инвалиды в Тюмени не могут подняться на Мост влюбленных

Инвалиды в Тюмени не могут подняться на Мост влюбленных

20 июня 2024, 08:18
Фото: 1MI
По словам горожан, лифт для людей с ОВЗ сломался несколько дней назад. В администрации уже пообещали его починить.

На Мосту влюбленных в Тюмени сломался лифт для людей с ограниченными возможностями. В группе «ЧС Тюмень» местные жители рассказали, что он не работает уже несколько дней.

В городской администрации заявили, что уже знают о проблеме и пообещали ее решить после того, как поступят нужные запчасти.

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«Действительно, на Набережной реки Тура сломался подъемник. Запчасти заказаны. После того, как они поступят, подрядная организация приступит к работам», — сообщили в мэрии.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени планируют отремонтировать детские площадки на Сказочном бульваре. На это выделили 19 миллионов рублей.

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