Инвалиды в Тюмени не могут подняться на Мост влюбленных

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
На Мосту влюбленных в Тюмени сломался лифт для людей с ограниченными возможностями. В группе «ЧС Тюмень» местные жители рассказали, что он не работает уже несколько дней.
В городской администрации заявили, что уже знают о проблеме и пообещали ее решить после того, как поступят нужные запчасти.
«Действительно, на Набережной реки Тура сломался подъемник. Запчасти заказаны. После того, как они поступят, подрядная организация приступит к работам», — сообщили в мэрии.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени планируют отремонтировать детские площадки на Сказочном бульваре. На это выделили 19 миллионов рублей.