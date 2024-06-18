nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Тюмени планируют отремонтировать Сказочный бульвар

Власти планируют отремонтировать бульвар, на состояние которого жаловались тюменцы

18 июня 2024, 09:35
Фото: 1MI

В Тюмени планируют отремонтировать Сказочный бульвар

В Тюмени ищут подрядчика, который займется ремонтом Сказочного бульвара. На проведение работ ему готовы выделить 19 миллионов рублей.

В Тюмени отремонтируют детские игровые площадки на Сказочном бульваре. Сейчас власти ищут подрядчика, начальная цена контракта — 19 миллионов рублей, указано на Госзакупках.

Горожане неоднократно жаловались на состояние статуэток, прогулочной зоны и игровых площадок на бульваре. Когда объект будет отремонтирован — не уточняется.

Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени перекроют часть улицы Профсоюзной. Там пройдет ремонт трубопровода.

Читайте также:
В Тобольске лось бегал по кольцевой дороге возле гипермаркета «Лента». ВИДЕОАвиакомпанию «ЮТэйр» уличили на торговле несуществующими местами на рейсе до ТюмениИз пожара в многоэтажке в Тюмени спасли восемь человек
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Детская площадка#Госзакупка
Подпишитесь
«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х
Сегодня, 07:34
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
Вчера, 07:31
Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания
Сегодня, 05:11
Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки
Сегодня, 02:14
Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе
Сегодня, 08:56
«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах
Вчера, 10:23