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Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию «ЮТэйр» уличили на торговле несуществующими местами на рейсе до Тюмени

18 июня 2024, 08:48
Фото: 1MI

Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за овербукинг

Компания была поймана на овербукинге — количество проданных билетов не соответствовало количеству мест в самолете. Из-за этого житель Тюмени не смог попасть на свой рейс.

Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за овербукинг. В апреле этого года перевозчик продал больше билетов, чем имелось мест в самолете, из-за чего житель Тюмени не смог попасть на свой рейс. Он обратился в прокуратуру, которая провела проверку и установила, что в посадке на самолет ему отказали незаконно.

«ПАО „Авиакомпания „ЮТэйр“ в аэропорту города Новый Уренгой отказала пассажиру в воздушной перевозке рейсом из Нового Уренгоя в Тюмень по причине отсутствия на борту самолета посадочного места ввиду продажи на рейс большего количества билетов, чем предусмотрено посадочных мест в салоне воздушного судна», — пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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«ЮТэйр» привлекли к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества. Авиакомпания выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени почти сутки не могли улететь в Сочи. Самолет задержали на 22 часа из-за неисправности.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Самолет#Штрафы#Проверки#Билеты#ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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