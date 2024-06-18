Авиакомпанию «ЮТэйр» уличили на торговле несуществующими местами на рейсе до Тюмени

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за овербукинг. В апреле этого года перевозчик продал больше билетов, чем имелось мест в самолете, из-за чего житель Тюмени не смог попасть на свой рейс. Он обратился в прокуратуру, которая провела проверку и установила, что в посадке на самолет ему отказали незаконно.
«ПАО „Авиакомпания „ЮТэйр“ в аэропорту города Новый Уренгой отказала пассажиру в воздушной перевозке рейсом из Нового Уренгоя в Тюмень по причине отсутствия на борту самолета посадочного места ввиду продажи на рейс большего количества билетов, чем предусмотрено посадочных мест в салоне воздушного судна», — пояснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«ЮТэйр» привлекли к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества. Авиакомпания выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени почти сутки не могли улететь в Сочи. Самолет задержали на 22 часа из-за неисправности.