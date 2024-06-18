Авиакомпанию «ЮТэйр» уличили на торговле несуществующими местами на рейсе до Тюмени

Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали за овербукинг. В апреле этого года перевозчик продал больше билетов, чем имелось мест в самолете, из-за чего житель Тюмени не смог попасть на свой рейс. Он обратился в прокуратуру, которая провела проверку и установила, что в посадке на самолет ему отказали незаконно.