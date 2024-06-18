Одну из улиц в центре Тюмени перекроют на пять дней. КАРТА

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:56
Тюменцев предупредили о перекрытии участка улицы Профсоюзной в районе пересечения с улицей 50 лет Октября. В период с 21 по 25 июня там будет проводиться реконструкция участка трубопровода тепловой сети, сообщили в городской администрации.
Общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка. Изменения коснутся маршрутов № 4, 4д, 8, 18, 22, 23, 31, 36, 36к, 39, 65, 83, 143 и 148.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за велосипедистов перекроют часть дороги на улице Владимира Полякова. Ограничения будут действовать 21 и 22 июня.