nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В Тюмени на пять дней перекроют улицу Профсоюзную

Одну из улиц в центре Тюмени перекроют на пять дней. КАРТА

18 июня 2024, 06:51
Фото: 1MI

В Тюмени на пять дней перекроют улицу Профсоюзную

На участке запланирован ремонт трубопровода. 14 автобусов временно изменят маршруты.

Тюменцев предупредили о перекрытии участка улицы Профсоюзной в районе пересечения с улицей 50 лет Октября. В период с 21 по 25 июня там будет проводиться реконструкция участка трубопровода тепловой сети, сообщили в городской администрации.

Общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка. Изменения коснутся маршрутов № 4, 4д, 8, 18, 22, 23, 31, 36, 36к, 39, 65, 83, 143 и 148.

Фото: администрация Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за велосипедистов перекроют часть дороги на улице Владимира Полякова. Ограничения будут действовать 21 и 22 июня.

Читайте также:
«Надо их до морга прокатить»: мужчина встретил сектантов на кладбище под ТюменьюРеклама на билбордах принесла в бюджет Тюмени 110 миллионов рублейВ ДТП с участием автобуса на тюменской трассе пострадали шесть человек
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Автобусы#Новости тюмени#Ограничения#Маршрутки#Ограничение движения#Изменения движения#Маршрут
Подпишитесь
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
Вчера, 07:31
Опять бури: Тюмень накроет мощный геошторм
Вчера, 06:06
Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
Вчера, 09:48
Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка
Вчера, 09:37
Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени
Вчера, 03:02
«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах
Вчера, 10:23