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Из пожара в многоэтажке в Тюмени спасли восемь человек

Из пожара в многоэтажке в Тюмени спасли восемь человек

18 июня 2024, 07:37
Фото: МЧС Тюменской области
Пожар произошел сегодня днем на седьмом этаже дома №18А на Одесской. Горящую квартиру тушили 19 огнеборцев.

Сообщение о пожаре в квартире на Одесской поступило в 11:00. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 жильцов дома, еще 8 человек были спасены.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, обошлось без пострадавших. На тушение пожара привлекались 19 огнеборцев. Причины возникновения огня устанавливаются.

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Ранее «Наш город» писал, что в Ишимском районе сгорел частный дом с хозяйственными постройками. При пожаре пострадал один человек.

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