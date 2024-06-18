Из пожара в многоэтажке в Тюмени спасли восемь человек

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Сообщение о пожаре в квартире на Одесской поступило в 11:00. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 жильцов дома, еще 8 человек были спасены.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, обошлось без пострадавших. На тушение пожара привлекались 19 огнеборцев. Причины возникновения огня устанавливаются.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишимском районе сгорел частный дом с хозяйственными постройками. При пожаре пострадал один человек.