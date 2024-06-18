В ДТП с участием автобуса на тюменской трассе пострадали шесть человек

В аварии на трассе в Тюменской области пострадали шесть человек

Авария произошла сегодня утром на 147 километре Шадринск — Ялуторовск. Там столкнулись «Тойота» с прицепом из ЯНАО и «ПАЗ», в котором ехали рабочие одного из предприятий.