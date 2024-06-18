В ДТП с участием автобуса на тюменской трассе пострадали шесть человек

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Предварительно установлено, что «Тойота» выехала на встречную полосу. В аварии пострадали шесть человек: четверо пассажиров автобуса, 16-летняя пассажирка и 51-летний пассажир «Тойоты».
На данный момент на участке трассы организовано реверсивное движение по обочине дороги, транспорт пропускают поочередно. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что семья из Сургута попала в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. В аварии пострадали женщина и полуторагодовалая девочка.