nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

В аварии на трассе в Тюменской области пострадали шесть человек

В ДТП с участием автобуса на тюменской трассе пострадали шесть человек

18 июня 2024, 03:34
Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии на трассе в Тюменской области пострадали шесть человек

Авария произошла сегодня утром на 147 километре Шадринск — Ялуторовск. Там столкнулись «Тойота» с прицепом из ЯНАО и «ПАЗ», в котором ехали рабочие одного из предприятий.
Сюжет
ДТП

Предварительно установлено, что «Тойота» выехала на встречную полосу. В аварии пострадали шесть человек: четверо пассажиров автобуса, 16-летняя пассажирка и 51-летний пассажир «Тойоты».

На данный момент на участке трассы организовано реверсивное движение по обочине дороги, транспорт пропускают поочередно. Все обстоятельства аварии выясняются.

Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что семья из Сургута попала в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. В аварии пострадали женщина и полуторагодовалая девочка.

Читайте также:
Реклама на билбордах принесла в бюджет Тюмени 110 миллионов рублейИз-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездкиСтали известны подробности суицида 14-летней тюменки
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Новости тюмени#Аварии
Подпишитесь
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
Вчера, 07:31
Опять бури: Тюмень накроет мощный геошторм
Вчера, 06:06
Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
Вчера, 09:48
Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка
Вчера, 09:37
Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени
Вчера, 03:02
«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах
Вчера, 10:23