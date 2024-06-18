Сигареты и жидкость для «электронок» в Тюмени подорожали за год до 166%

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В апреле 2023 года была введена маркировка жидкостей для электронных сигарет. С того момента их стоимость в Тюмени выросла на 166% — со 180 до 478 рублей, рассказали в пресс-службе центра развития перспективных технологий, оператора системы «Честный знак» РБК Тюмень.
Стоимость сигарет за год выросла на 8% — со 160 до 172 рублей, стики подорожали на 5% — со 172 до 181 рубля, а цены на табак для кальяна выросли на 18% — с 207 до 244 рублей. При этом, горожане стали покупать более дешевые сигары: их стоимость снизилась на 12% — с 1507 до 1329 рублей.
Аналитики отметили, что маркировка помогла выявить 1.7 миллиона нарушений при продаже табачной продукции в Тюменской области, а случаев реализации контрафактного табака стало на 26% меньше. Однако за год количество таких нарушений выросло в 13 раз.
Ранее «Наш город» писал, что из-за высокого спроса в Тюмени выросла стоимость установки кондиционеров. Во многих компаниях график расписан до середины августа.