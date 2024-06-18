Сигареты и жидкость для «электронок» в Тюмени подорожали за год до 166%

Стоимость сигарет за год выросла на 8% — со 160 до 172 рублей, стики подорожали на 5% — со 172 до 181 рубля, а цены на табак для кальяна выросли на 18% — с 207 до 244 рублей. При этом, горожане стали покупать более дешевые сигары: их стоимость снизилась на 12% — с 1507 до 1329 рублей.