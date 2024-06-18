nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Стало известно, кто в Тюмени может зарабатывать больше 250 тысяч рублей

От 250 тысяч рублей: самые высокооплачиваемые вакансии июня назвали в Тюмени

18 июня 2024, 07:20
Фото: 1MI

Стало известно, кто в Тюмени может зарабатывать больше 250 тысяч рублей

Рейтинг возглавили представители сфер продаж и IT. К высокой зарплате также прилагается и ряд требований.

В Тюмени составили топ самых высокооплачиваемых вакансий июня. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что его возглавляет начальник отдела продаж, которому предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей в месяц.

Второе место в рейтинге занял программист «1С» с зарплатой 142 тысячи рублей. Кандидат должен иметь опыт работы от года. Ему обещают служебный транспорт до места работы и бесплатное обучение.

Эти водоемы опасны! Где и из-за чего тонут жители Тюменской области?
Узнать подробнее

На третьем месте — водитель манипулятора на зарплату от 140 тысяч. У него должны быть права категорий «В» и «С». В рейтинг также попали инженер по эксплуатации платежной платформы с зарплатой до 150 тысяч рублей и эксперт по проектированию, которому будут платить от 130 тысяч рублей.

В июне топ высоких зарплатных предложений возглавляют вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих.

Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области количество строительных вакансий увеличилось на треть за полгода. Работодателям нужны маляры, штукатуры и разнорабочие.

Читайте также:
«Надо их до морга прокатить»: мужчина встретил сектантов на кладбище под ТюменьюОдну из улиц в центре Тюмени перекроют на пять дней. КАРТАЛидером по росту цен в Тюмени стало сливочное масло
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Вакансии#Рабочие вакансии#Средняя зарплата
Подпишитесь
«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х
Сегодня, 07:34
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
Вчера, 07:31
Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания
Сегодня, 05:11
Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки
Сегодня, 02:14
Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе
Сегодня, 08:56
«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах
Вчера, 10:23