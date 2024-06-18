От 250 тысяч рублей: самые высокооплачиваемые вакансии июня назвали в Тюмени

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Тюмени составили топ самых высокооплачиваемых вакансий июня. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что его возглавляет начальник отдела продаж, которому предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей в месяц.
Второе место в рейтинге занял программист «1С» с зарплатой 142 тысячи рублей. Кандидат должен иметь опыт работы от года. Ему обещают служебный транспорт до места работы и бесплатное обучение.
На третьем месте — водитель манипулятора на зарплату от 140 тысяч. У него должны быть права категорий «В» и «С». В рейтинг также попали инженер по эксплуатации платежной платформы с зарплатой до 150 тысяч рублей и эксперт по проектированию, которому будут платить от 130 тысяч рублей.
В июне топ высоких зарплатных предложений возглавляют вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области количество строительных вакансий увеличилось на треть за полгода. Работодателям нужны маляры, штукатуры и разнорабочие.