От 250 тысяч рублей: самые высокооплачиваемые вакансии июня назвали в Тюмени

На третьем месте — водитель манипулятора на зарплату от 140 тысяч. У него должны быть права категорий «В» и «С». В рейтинг также попали инженер по эксплуатации платежной платформы с зарплатой до 150 тысяч рублей и эксперт по проектированию, которому будут платить от 130 тысяч рублей.