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Мизулина задумалась о запрете игры Hamster Kombat

Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка

17 июня 2024, 09:37
Фото: tg-канал Екатерины Мизулиной

Мизулина задумалась о запрете игры Hamster Kombat

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что необходимо запретить игру Hamster Kombat. В других странах СНГ ее уже запрещают, а психологи говорят, что «хомяк» может вызывать нервные срывы.
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Дети

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предположила, что игра Hamster Kombat может быть запрещена в России. Она написала об этом в своем телеграм-канале, напомнив о тюменском подростке, который попал в психиатрическую больницу после долгой игры в «хомяка».

По ее словам, игра может провоцировать у людей нервные срывы. Она также отметила, что в других странах власти уже начали запрещать «хомяка».

«Играют не только дети, но и взрослые с виду серьезные люди (я в шоке). Тренд распространяется по всему СНГ — у наших соседей в Узбекистане Хамстер Комбат запретили (там вообще запрещена криптовалюта)», — поделилась своим мнением Мизулина.
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Напомним, что 14-летний школьник из Тюмени был госпитализирован в психиатрическую больницу после долгой игры в Hamster Kombat. Ребенок просыпался каждые три часа по будильнику, чтобы «покликать на хомяка». Из-за недостатка сна у мальчика начались галлюцинации. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

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#Иван Калабин#Общество#Тюмень#Дети#Екатерина Мизулина#Мизулина#Лига безопасного интернета#Школьник#Хамстер Комбат
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