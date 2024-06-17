Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предположила, что игра Hamster Kombat может быть запрещена в России. Она написала об этом в своем телеграм-канале, напомнив о тюменском подростке, который попал в психиатрическую больницу после долгой игры в «хомяка».
По ее словам, игра может провоцировать у людей нервные срывы. Она также отметила, что в других странах власти уже начали запрещать «хомяка».
«Играют не только дети, но и взрослые с виду серьезные люди (я в шоке). Тренд распространяется по всему СНГ — у наших соседей в Узбекистане Хамстер Комбат запретили (там вообще запрещена криптовалюта)», — поделилась своим мнением Мизулина.
Напомним, что 14-летний школьник из Тюмени был госпитализирован в психиатрическую больницу после долгой игры в Hamster Kombat. Ребенок просыпался каждые три часа по будильнику, чтобы «покликать на хомяка». Из-за недостатка сна у мальчика начались галлюцинации. Врачи оценивают его состояние как стабильное.