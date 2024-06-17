Мизулина задумалась о запрете «тапать хомяка» из-за безумия тюменского подростка

Напомним, что 14-летний школьник из Тюмени был госпитализирован в психиатрическую больницу после долгой игры в Hamster Kombat. Ребенок просыпался каждые три часа по будильнику, чтобы «покликать на хомяка». Из-за недостатка сна у мальчика начались галлюцинации. Врачи оценивают его состояние как стабильное.