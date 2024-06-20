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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Молодая девушка ушла из дома и пропала в Тюменской области

Молодая девушка ушла из дома и пропала в Тюменской области

20 июня 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
18 июня Лейла Атанасова ушла из дома на Малой Садовой в Ишиме. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что девушка 2006 года рождения выглядит на 18-20 лет, ее рост — 172 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темные и длинные. Она была одета в черный топик, голубые джинсы и белые кроссовки.

Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

Информацию о местонахождении пропавшей можно сообщить по телефону: +7-932-323-99-11 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что волонтеры искали пропавшего 75-летнего мужчину, который ушел из больницы в неизвестном направлении. Стало известно, что он найден живым.

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