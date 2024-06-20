Молодая девушка ушла из дома и пропала в Тюменской области

Волонтеры отряда «Белая Сова-Тюмень» сообщили, что девушка 2006 года рождения выглядит на 18-20 лет, ее рост — 172 сантиметра, телосложение нормальное, волосы темные и длинные. Она была одета в черный топик, голубые джинсы и белые кроссовки.