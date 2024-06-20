В Тюмени два мужика украли стул из кофейни и гуляли с ним по улицам

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Полиция Тюмени разыскивает двух мужчин, которые украли стул из кофейни и гуляли с ним по улицам. Видео кражи мебели опубликовала пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Жертвой похищения стала кофейня «Брют» на ул. 50 лет Октября. Преступление произошло 14 июня, когда двое мужчин, проходя мимо летней веранды, как бы невзначай забрали с собой стул из ротанга.
На камерах наблюдения видно, что после этого они гуляли с мебелью по улицам. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых, позвонить в дежурную часть по телефону 102.
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