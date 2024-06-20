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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Двое мужчин в Тюмени украли стул из кофейни и гуляли с ним по улицам

В Тюмени два мужика украли стул из кофейни и гуляли с ним по улицам

20 июня 2024, 06:57
Фото: Pixabay

Двое мужчин в Тюмени украли стул из кофейни и гуляли с ним по улицам

Двое мужчин украли стул из кофейни «Брют» на улице 50 лет Октября вечером 14 июня и гуляли с ним по улицам. Однако преступление попало на видео, благодаря чесу было раскрыто.
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Полиция

Полиция Тюмени разыскивает двух мужчин, которые украли стул из кофейни и гуляли с ним по улицам. Видео кражи мебели опубликовала пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Жертвой похищения стала кофейня «Брют» на ул. 50 лет Октября. Преступление произошло 14 июня, когда двое мужчин, проходя мимо летней веранды, как бы невзначай забрали с собой стул из ротанга.

Видео: Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

На камерах наблюдения видно, что после этого они гуляли с мебелью по улицам. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемых, позвонить в дежурную часть по телефону 102.

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