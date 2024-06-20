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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Певица Слава даст концерт в Тюмени

Известная певица даст концерт в тюменском ресторане

20 июня 2024, 04:01
Фото: 1MI

Певица Слава даст концерт в Тюмени

Мероприятие состоится в конце октября. Билеты уже поступили в продажу.

Певица Слава даст концерт в тюменском ресторане «Максимилианс». Мероприятие запланировано на 24 октября, указано на сайте «Яндекс Афиша».

«Слава — образец той самой женщины, что и коня остановит, и в избу горящую войдет. Резкая в оценках, прямая в ответах на вопросы. Да и песни Славы полностью соответствуют ее имиджу — „Одиночество“, „Стань сильней“, „Крик души моей“», — говорится в описании концерта.
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Билеты уже поступили в продажу, их стоимость — от 2.6 до 4.5 тысячи рублей. Все места — только за столиками, но чем ближе к сцене — тем дороже.

Ранее «Наш город» писал, что легендарная рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом. Мероприятие состоится в конце сентября.

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