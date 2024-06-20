Известная певица даст концерт в тюменском ресторане

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Певица Слава даст концерт в тюменском ресторане «Максимилианс». Мероприятие запланировано на 24 октября, указано на сайте «Яндекс Афиша».
«Слава — образец той самой женщины, что и коня остановит, и в избу горящую войдет. Резкая в оценках, прямая в ответах на вопросы. Да и песни Славы полностью соответствуют ее имиджу — „Одиночество“, „Стань сильней“, „Крик души моей“», — говорится в описании концерта.
Билеты уже поступили в продажу, их стоимость — от 2.6 до 4.5 тысячи рублей. Все места — только за столиками, но чем ближе к сцене — тем дороже.
Ранее «Наш город» писал, что легендарная рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом. Мероприятие состоится в конце сентября.