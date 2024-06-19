Повалили на пол и не дали адвоката! Двое тюменцев сообщили об агрессивном задержании

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В редакцию обратились сотрудники и владелец круглосуточного кафе в Тюмени. Они рассказали, что одна из смен закончилась агрессивным задержанием сотрудников, работавших в ночь. Одной из задержанных стала Ангелина С.
«Я была на работе в кафе ****** со своим коллегой по работе Андреем М., пишу заявление которое рассмотрят как жалобу на сотрудников полиции. Во время задержания, когда меня привели в МВД, я там дала ложные показания в состоянии аффекта и испуга, хочу изложить вам достоверную информацию», — говорит девушка.
В день задержания она с коллегой приступали к работе в 3 часа ночи и около 5 утра сотрудница ушла спать в специально отведенную зону, в то время, как Андрей работал в зале. Однако в 7 часов утра девушку разбудили крики — в здание вошли правоохранители и стали звать ее по имени.
«Как зафиксировали камеры, сотрудники полиции пришли в 7 часов утра. Я увидела, что сотрудники зашли в место, куда вход доступен только персоналу. Мне никто не представился, Андрей просто попросил меня позвонить хозяйке кафе, но мне не дали взять в руки телефон — один мужчина попросил отдать его ему и грубо сказал собираться и ехать с ними, ничего не объяснив. Я не увидела что сделал Андрей, но они силой опрокинул его на пол и надели наручники и увели. У меня началась паника», — вспоминает девушка.
Ее попросили закрыть кафе, однако в состоянии стресса она забыла запереть одну из дверей. Выключить электричество ей тоже не дали и увели в машину.
О произошедшем хозяйка кафе узнала после звонка потенциального гостя, удивленного тем, что круглосуточное кафе не работает. Женщина тут же поехала на место, чтобы выяснить, что произошло.
«Я зашла через открытую дверь с одной стороны. Увидела, что лежат телефоны ребят, личные вещи, вся техника работает. Все выглядело, как похищение. Я стала смотреть камеры и увидела, как в кафе зашли трое людей в темной одежде. Я стала звонить во все инстанции, чтобы узнать, что случилось. Мне понадобилось много времени, чтобы узнать, что ребят задержали. Мне долго не говорили, где они конкретно. Я связалась со знакомым адвокатом и он сказал, что никого из адвокатской палаты ночью не вызывали к ним», — рассказала «Нашему городу» хозяйка кафе.
Все это время две сотрудников находились в отделении полиции. Они говорят о том, что им говорили о каких-то мошеннических действиях. Девушку допрашивали, как свидетеля, а парня, как подозреваемого.
«Меня забрали без документов удостоверяющие личность, по закону, меня не имели права держать там более 3 часов, а меня забрали в 7 утра и привезли обратно в 16:30. Я видела как избивали человека, когда меня выпустили в туалет. В итоге мне вовсе сказали написать отказ от показаний. На меня кричали и давили», — рассказывает Ангелина.
Задержанный парень также рассказал, что якобы подвергся физическому и моральному давлению со стороны сотрудников полиции. Хозяйка кафе отмечает, что многие задержанные сейчас боятся говорить, что происходило в отделении, объясняя это тем, что их якобы запугали сотрудники.
Источник редакции, близкий к адвокатской палате Тюменской области, сообщил, что в отделение к сотрудникам кафе не приезжал адвокат по соглашению или по назначению, хотя, как говорит хозяйка кафе, ее сотрудники этого требовали.
Сейчас задержанные сообщают, что в отделении их якобы вынудили дать показания, которые не соответствуют действительности. Однако деталей дела тюменцы не раскрывают. Задержанные собираются жаловаться на применение насилия и отказываться от данных ранее показаний.
Однако стоит указать, что сотрудники полиции имеют право на применение насилия только в случае оказания сопротивления, об этом «Нашему городу» рассказал адвокат Павел Руснаков.
«Задержание — это регламентированный процесс. Сотрудники полиции должны прийти, показать удостоверения и, если человек не сопротивляется, то его просят проехать в отделение. Если же сопротивление оказывается, то право на применение силы есть. Однако также отмечу, что человека запрещено допрашивать в качестве подозреваемого без присутствия адвоката, у нас законодательно даже при написании явки с повинной должен быть адвокат. Свидетель также вправе пригласить адвоката», — объясняет Руснаков.
Дело о задержании оказалось очень запутанным. По неизвестным причинам камеры в кафе не записали момент применения силы к сотруднику. Более того, задержанные очень абстрактно говорят о преступлении, которое стало причиной задержания, однако они ссылаются на страх перед сотрудниками полиции. «Наш город» написал официальный запрос в УМВД России по Тюменской области, чтобы разобраться в ситуации.