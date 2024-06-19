Повалили на пол и не дали адвоката! Двое тюменцев сообщили об агрессивном задержании

В день задержания она с коллегой приступали к работе в 3 часа ночи и около 5 утра сотрудница ушла спать в специально отведенную зону, в то время, как Андрей работал в зале. Однако в 7 часов утра девушку разбудили крики — в здание вошли правоохранители и стали звать ее по имени.