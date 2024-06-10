«Вертолет и похороны»: история влюбчивой тюменки, которую обманул аферист

Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина познакомилась со злоумышленником в 2020 году. С тех пор, под разными предлогами он просил деньги в долг. Так, тюменка оплачивала заказ вертолета, для срочной доставки возлюбленного на месторождение, «похороны брата» и так далее.