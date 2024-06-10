«Вертолет и похороны»: история влюбчивой тюменки, которую обманул аферист

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина познакомилась со злоумышленником в 2020 году. С тех пор, под разными предлогами он просил деньги в долг. Так, тюменка оплачивала заказ вертолета, для срочной доставки возлюбленного на месторождение, «похороны брата» и так далее.
Позже, благодаря частному детективу тюменка узнала, что мужчина ее обманывает. Он представлялся другим именем, а также был судим за кражу и изнасилование.
Суд приговорил афериста к двум годам колонии особого режима, а также обязал вернуть пострадавшей более полумиллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в одной из школ Тюменской области родителей выпускников обязали платить за вход на вручение аттестатов.