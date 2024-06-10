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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Влюбленная тюменка отдала аферисту 700 тысяч рублей

«Вертолет и похороны»: история влюбчивой тюменки, которую обманул аферист

10 июня 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney

Влюбленная тюменка отдала аферисту 700 тысяч рублей

Жительница Тюмени лишилась семисот тысяч рублей, связавшись с «любовным аферистом». Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
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Суд

Как стало известно из материалов уголовного дела, женщина познакомилась со злоумышленником в 2020 году. С тех пор, под разными предлогами он просил деньги в долг. Так, тюменка оплачивала заказ вертолета, для срочной доставки возлюбленного на месторождение, «похороны брата» и так далее.

Позже, благодаря частному детективу тюменка узнала, что мужчина ее обманывает. Он представлялся другим именем, а также был судим за кражу и изнасилование.

Суд приговорил афериста к двум годам колонии особого режима, а также обязал вернуть пострадавшей более полумиллиона рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в одной из школ Тюменской области родителей выпускников обязали платить за вход на вручение аттестатов.

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