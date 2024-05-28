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В Тюмени вынесли приговор топ-менеджеру банка, похитившему полмиллиарда рублей

В Тюмени вынесли приговор топ-менеджеру банка, похитившему полмиллиарда рублей

28 мая 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор председателю правления «Сибирского банка реконструкции и развития» Григорию Романюте. В 2018 году вместе с сообщниками он похитил 561 миллион рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сюжет
Суд

Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году он создал преступную группировку и вместе со специально назначенной на должность заместителя председателя Инессой Брандербург похитил из кассы более полумиллиарда рублей.

После раздела денег, пятеро участников ОПГ скрылись. Романюта до сих пор находится в международном розыске, поэтому приговор в виде лишения свободы на восемь лет ему вынесли заочно.

Отметим, что остальные четыре участника преступной группы уже осуждены. Так, главная подельница Брандербург в 2023 году была осуждена на четыре года.

Ранее «Наш город» публиковал последние слова Инессы Брандербург из зала тюменского суда.

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