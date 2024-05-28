В Тюмени вынесли приговор топ-менеджеру банка, похитившему полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году он создал преступную группировку и вместе со специально назначенной на должность заместителя председателя Инессой Брандербург похитил из кассы более полумиллиарда рублей.
После раздела денег, пятеро участников ОПГ скрылись. Романюта до сих пор находится в международном розыске, поэтому приговор в виде лишения свободы на восемь лет ему вынесли заочно.
Отметим, что остальные четыре участника преступной группы уже осуждены. Так, главная подельница Брандербург в 2023 году была осуждена на четыре года.
Ранее «Наш город» публиковал последние слова Инессы Брандербург из зала тюменского суда.