Родителей тюменских школьников обязали платить за вход на вручение аттестатов

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Известно, что неприятная ситуация развернулась в средней школе Боровского под Тюменью. Вручение аттестатов будет проходить в местном доме культуре. Стоимость билета составляет 250 рублей, выпускников пустят бесплатно.
Как пишет ura.ru, администрация образовательного учреждения связывает необходимость проведения мероприятия вне стен школы из-за неподобающего вида актового зала. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.
Ранее «Наш город» сообщал, что во время экзаменов в Тюмени экстренно эвакуировали школьников.