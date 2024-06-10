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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

Родителей тюменских школьников обязали платить за вход на вручение аттестатов

Родителей тюменских школьников обязали платить за вход на вручение аттестатов

10 июня 2024, 11:46
Фото: 1MI
Родителей выпускников, которые в этом году буду получать аттестаты, обязали платить за вход на мероприятие. Об этом рассказали недовольные тюменцы.
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Дети

Известно, что неприятная ситуация развернулась в средней школе Боровского под Тюменью. Вручение аттестатов будет проходить в местном доме культуре. Стоимость билета составляет 250 рублей, выпускников пустят бесплатно.

Как пишет ura.ru, администрация образовательного учреждения связывает необходимость проведения мероприятия вне стен школы из-за неподобающего вида актового зала. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Ранее «Наш город» сообщал, что во время экзаменов в Тюмени экстренно эвакуировали школьников.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Деньги#Новости тюмени
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