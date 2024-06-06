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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Тюмени арестовали депутата и готовятся снести 10 домов по реновации

В Тюмени арестовали депутата и готовятся снести 10 домов по реновации

6 июня 2024, 14:10
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 6 июня
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Массовый мор рыбы

В водоемах Тюменской области массово вымирает рыба. Так, с 2020 года в регионе исчезают стерлядь, золотой карась, нельма и другие виды рыб. Причина тому — невозможность выживания в мелеющих и загрязненных водоемах.

Заядлые тюменские рыбаки уже заметили, что в регионе в последние годы сама рыба стала меньше, и ее в водных объектах тоже стало меньше. Более того, те же рыбаки чаще всего первыми замечают кучи рыбных тушек на берегу, и мор рыбы становится для региона будто бы обычным явлением.

Прощайте, карась и осетр! В водоемах Тюменской области массово вымирает рыба
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Тюменцы протестуют против строительства автомойки

Тюменцы собирают подписи против строительства автомойки на Широтной. Горожане уже создали петицию — за трое суток документ подписали более 400 жителей Восточного района и Войновки.

В петиции указано, что строительство автомойки ведется рядом с жилым домом. Согласно нормам СанПиН, автомобильные мойки с количеством постов от 2 до 5 отнесены к объектам IV класса опасности, для которого санитарно-защитная зона составляет 100 метров. Местные жители считают, что коммерсанты нарушают установленные правила и могут навредить экологии.

«Это экологическая угроза»: тюменцы собирают подписи против строительства автомойки
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В областной столице десять домов пойдут под снос

Власти Тюмени продолжают реализацию программы комплексного развития территорий. На новом участке в областной столице хотят снести десять домов.

Согласно разработанным проектам, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября КРТ проведут на участке площадью 2,37 гектара. Под снос там попадут семь многоквартирных домов, в том числе три аварийных, и одно нежилое здание. Там построят новые ЖК и спортплощадку.

Ради реновации в Тюмени хотят снести 10 домов
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Суд по «тюменскому делу»

В окружном военном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по «Тюменскому делу». Прокурор в обвинительном заключении указал, что фигуранты участвовали в террористическом сообществе «с целью свержения действующей власти». Однако сами обвиняемые существование сообщества отрицают.

Адвокат одного из обвиняемых Халит Ниязов, выступая в суде, заявил, что вина обвиняемых подтверждается только первоначальными показаниями, полученными в ходе пыток. Специалисты отмечают, что какие-либо экспертизы в деле уже не помогут, ведь один из фигурантов Кирилл Брик уже получил обвинительный приговор, допускается, что он пошел на сделку со следствием.

«Хотели свергнуть власть»: в суде выдвинули обвинения фигурантам «Тюменского дела»
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Тюменского депутата отправили в СИЗО

Депутат Тюменской городской Думы Андрея Кима отправили под арест, утверждают инсайдеры.

Народному избраннику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Официально эта информация пока не подтверждается.

Ким — член партии КПРФ, председатель профсоюзного комитета «Профсоюз сотрудников ОВД и Вооруженных Сил Тюменской области», а также генеральный директор одной из местных коммерческих организаций.

Известного депутата арестовали в Тюмени. За что?
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