В Тюмени арестовали депутата и готовятся снести 10 домов по реновации

Заядлые тюменские рыбаки уже заметили, что в регионе в последние годы сама рыба стала меньше, и ее в водных объектах тоже стало меньше. Более того, те же рыбаки чаще всего первыми замечают кучи рыбных тушек на берегу, и мор рыбы становится для региона будто бы обычным явлением.