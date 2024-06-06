В Тюмени арестовали депутата и готовятся снести 10 домов по реновации

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В водоемах Тюменской области массово вымирает рыба. Так, с 2020 года в регионе исчезают стерлядь, золотой карась, нельма и другие виды рыб. Причина тому — невозможность выживания в мелеющих и загрязненных водоемах.
Заядлые тюменские рыбаки уже заметили, что в регионе в последние годы сама рыба стала меньше, и ее в водных объектах тоже стало меньше. Более того, те же рыбаки чаще всего первыми замечают кучи рыбных тушек на берегу, и мор рыбы становится для региона будто бы обычным явлением.
Тюменцы собирают подписи против строительства автомойки на Широтной. Горожане уже создали петицию — за трое суток документ подписали более 400 жителей Восточного района и Войновки.
В петиции указано, что строительство автомойки ведется рядом с жилым домом. Согласно нормам СанПиН, автомобильные мойки с количеством постов от 2 до 5 отнесены к объектам IV класса опасности, для которого санитарно-защитная зона составляет 100 метров. Местные жители считают, что коммерсанты нарушают установленные правила и могут навредить экологии.
Власти Тюмени продолжают реализацию программы комплексного развития территорий. На новом участке в областной столице хотят снести десять домов.
Согласно разработанным проектам, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября КРТ проведут на участке площадью 2,37 гектара. Под снос там попадут семь многоквартирных домов, в том числе три аварийных, и одно нежилое здание. Там построят новые ЖК и спортплощадку.
В окружном военном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по «Тюменскому делу». Прокурор в обвинительном заключении указал, что фигуранты участвовали в террористическом сообществе «с целью свержения действующей власти». Однако сами обвиняемые существование сообщества отрицают.
Адвокат одного из обвиняемых Халит Ниязов, выступая в суде, заявил, что вина обвиняемых подтверждается только первоначальными показаниями, полученными в ходе пыток. Специалисты отмечают, что какие-либо экспертизы в деле уже не помогут, ведь один из фигурантов Кирилл Брик уже получил обвинительный приговор, допускается, что он пошел на сделку со следствием.
Депутат Тюменской городской Думы Андрея Кима отправили под арест, утверждают инсайдеры.
Народному избраннику предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Официально эта информация пока не подтверждается.
Ким — член партии КПРФ, председатель профсоюзного комитета «Профсоюз сотрудников ОВД и Вооруженных Сил Тюменской области», а также генеральный директор одной из местных коммерческих организаций.