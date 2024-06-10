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Published Сегодня, 06:46

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Updated Сегодня, 06:48

В Тюмени во время ОГЭ эвакуировали школьников

Во время экзамена в Тюмени экстренно эвакуировали школьников. Что произошло?

10 июня 2024, 06:46
Фото: 1MI

В Тюмени во время ОГЭ эвакуировали школьников

Инцидент произошел в понедельник утром в школе №89. Ребята сдавали ОГЭ по географии, информатике и обществознанию, когда началась эвакуация.
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Дети

Из-за подгоревшего блюда при разогреве в микроволновой печи произошло задымление. Как пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, вызов в дежурную часть поступил в десятом часу утра. На место ЧП были направлены пожарные.

Правда, их помощь не понадобилась — возгорания не произошло. Позже школьников запустили обратно в школу и сдача ОГЭ продолжилась.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 23 выпускника школ написали в этом ЕГЭ на 100 баллов. 16 максимальных результатов ребята продемонстрировали по химии, 5 — по литературе и 2 — по географии. Всем выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, будет выплачено по 100 тысяч рублей.

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