Во время экзамена в Тюмени экстренно эвакуировали школьников. Что произошло?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 23 выпускника школ написали в этом ЕГЭ на 100 баллов. 16 максимальных результатов ребята продемонстрировали по химии, 5 — по литературе и 2 — по географии. Всем выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, будет выплачено по 100 тысяч рублей.