Во время экзамена в Тюмени экстренно эвакуировали школьников. Что произошло?

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Из-за подгоревшего блюда при разогреве в микроволновой печи произошло задымление. Как пояснили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, вызов в дежурную часть поступил в десятом часу утра. На место ЧП были направлены пожарные.
Правда, их помощь не понадобилась — возгорания не произошло. Позже школьников запустили обратно в школу и сдача ОГЭ продолжилась.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 23 выпускника школ написали в этом ЕГЭ на 100 баллов. 16 максимальных результатов ребята продемонстрировали по химии, 5 — по литературе и 2 — по географии. Всем выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, будет выплачено по 100 тысяч рублей.