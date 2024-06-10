Шансов выжить не было: рыбак нашел тело парня, спрыгнувшего с моста в Туру

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Вчера днем рыбак нашел тело 22-летнего парня, спрыгнувшего 2 июня в Туру с моста. Внешние следы криминальной смерти не обнаружены, назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту гибели молодого человека Следственный комитет организовал проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, которые привели к трагедии.
На данный момент известно, что до прыжка парень выпивал дома с другом, после чего приятели отправились в бар, куда их пригласила подруга. Там они продолжили выпивать и успели подраться.
Кроме того, в тот же день парень поссорился с той самой подругой из-за того, что она не хотела ехать домой. Будучи пьяным, он залез на опору моста и спрыгнул. Друг пытался его спасти, но не смог.
Ранее «Наш город» писал, что на крыше магазина в Тюмени было обнаружено тело мужчины. Обстоятельства трагедии выясняются.