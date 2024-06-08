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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Как нашли пропавших в лесу Сведловской области Вику и Гришу из Тюмени

Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу

8 июня 2024, 04:35
Фото: 1MI

Как нашли пропавших в лесу Сведловской области Вику и Гришу из Тюмени

Доброволец, который нашел пропавших трое суток назад Гришу и Вику из Тюмени, рассказал о том, как обнаружил ребят.
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Дети
«Мы прочесывали лес на квадроцикле в районе деревни Ермолино. Около 6 утра выехали из леса и сразу увидели детей, с ними были две собаки. Ребята попросили довезти их до города — они были босиком с сильно искусанными комарами и мошкой ноги, грязные, голодные. Посадили их на квадроцикл, одели, напоили водой и поехали в штаб», — рассказал доброволец.
Видео: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

По словам молодого человека, несмотря на то, что Вика и Гриша блуждали по лесу несколько суток, они были спокойны — только хотели есть, пить и согреться.

«Ребята рассказали нам, как спали ночью в лесу — собаки не только помогали им согреться, но и несколько раз отогнали волков», — сообщил доброволец.

Отметим, в настоящее время Вика и Гриша Крепп доставлены в медицинское учреждение. С ними работают врачи. Напомним, Вика и Гриша потерялись в лесу в Слободо-Туринском районе вечером 4 июня. Ребята были с дедушкой на рыбалке и заблудились. Поиски детей шли с 6 июня.

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