Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу

Отметим, в настоящее время Вика и Гриша Крепп доставлены в медицинское учреждение. С ними работают врачи. Напомним, Вика и Гриша потерялись в лесу в Слободо-Туринском районе вечером 4 июня. Ребята были с дедушкой на рыбалке и заблудились. Поиски детей шли с 6 июня.