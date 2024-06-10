При пожаре в частном доме в Тюменском районе погиб подросток

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Published Сегодня, 02:10
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Вчера вечером, 9 июня, в поселке Богандинский Тюменского района произошел смертельный пожар. В результате возгорания погиб 13-летний подросток, его отец с ожогами доставлен в больницу.
Ликвидацией пожара занимались 14 огнеборцев. Предварительно установлено, что причиной его возникновения является неосторожное обращение с огнем.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по факту гибели подростка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.
Ранее «Наш город» писал, что из окна квартиры в Тюмени выпал ребенок. Его состояние оценивается как тяжелое.