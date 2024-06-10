nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:10

Published Сегодня, 02:10

Modified Сегодня, 02:17

Updated Сегодня, 02:17

При пожаре в частом доме под Тюменью погиб 13-летний подросток

При пожаре в частном доме в Тюменском районе погиб подросток

10 июня 2024, 02:10
Фото: Прокуратура Тюменской области

При пожаре в частом доме под Тюменью погиб 13-летний подросток

Отец мальчика доставлен с ожогами в больницу. По факту произошедшего организована проверка.

Вчера вечером, 9 июня, в поселке Богандинский Тюменского района произошел смертельный пожар. В результате возгорания погиб 13-летний подросток, его отец с ожогами доставлен в больницу.

Ликвидацией пожара занимались 14 огнеборцев. Предварительно установлено, что причиной его возникновения является неосторожное обращение с огнем.

Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу
Узнать подробнее

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по факту гибели подростка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Ранее «Наш город» писал, что из окна квартиры в Тюмени выпал ребенок. Его состояние оценивается как тяжелое.

Читайте также:
Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома на Муравленко выпал человек30-летний водитель питбайка разбился в ДТП в ТюмениЗамгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин арестован
#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Погибшие#Пожар#Пожары#Проверки#Подросток
Подпишитесь
Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу
8 июня, 04:35
У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги
8 июня, 06:40
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
7 июня, 07:29
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
7 июня, 08:07
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
7 июня, 01:00
Тура продолжает катастрофически мелеть. За сутки минус 18 сантиметров
Вчера, 05:42
"