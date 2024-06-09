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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома на Муравленко выпал человек

Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома на Муравленко выпал человек

9 июня 2024, 13:21
Фото: 1MI
ЧП произошло в субботу, 8 июня, в вечернее время. Из окна квартиры многоэтажки на Муравленко, 1/1, выпал человек, сообщили очевидцы в социальных сетях.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов на станции скорой помощи поступил в 20:35. Бригада медиков прибыла на место происшествия в 20:46.

«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы №2. В настоящее время пациент находится в профильном отделении. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное», — пояснили в депздраве.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени с 7 этажа выпал маленький ребенок. Малыш остался жив, но находится в тяжелом состоянии. В настоящее время за его жизнь борются медики.

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