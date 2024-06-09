Второй случай за сутки: в Тюмени из окна дома на Муравленко выпал человек

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что вызов на станции скорой помощи поступил в 20:35. Бригада медиков прибыла на место происшествия в 20:46.
«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы №2. В настоящее время пациент находится в профильном отделении. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное», — пояснили в депздраве.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени с 7 этажа выпал маленький ребенок. Малыш остался жив, но находится в тяжелом состоянии. В настоящее время за его жизнь борются медики.