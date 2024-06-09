Пять детсадов и две школы построят в микрорайоне Ново-Патрушево

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В ближайшее время проект планировки района будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщается в опубликованном на сайте администрации Тюмени постановлении.
Указано, что в Ново-Патрушево к 2030 построят детские сады на 280, 320, 501, 510 и 530 мест, две школы на 1200 и 1501 место, межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест, культурно-досуговый центр на 300 мест, библиотека, бассейн, жилые комплексы с паркингами, поликлиника, к 2040 году — пожарное депо на шесть автомобилей.
Строительство будут вести в четыре этапа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске к 2028 году на берегу Иртыша возведут концертный зал площадью 10 тысяч квадратных метров. Проект реализуют при поддержке «СИБУРа».