Пять детсадов и две школы построят в микрорайоне Ново-Патрушево

Указано, что в Ново-Патрушево к 2030 построят детские сады на 280, 320, 501, 510 и 530 мест, две школы на 1200 и 1501 место, межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест, культурно-досуговый центр на 300 мест, библиотека, бассейн, жилые комплексы с паркингами, поликлиника, к 2040 году — пожарное депо на шесть автомобилей.