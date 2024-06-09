nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Тюмени в микрорайоне Ново-Патрушево построят детские сады и школы

Пять детсадов и две школы построят в микрорайоне Ново-Патрушево

9 июня 2024, 10:31
Фото: 1MI

В Тюмени в микрорайоне Ново-Патрушево построят детские сады и школы

Пять детских садов, две школы и пожарное депо планируют построить в Тюмени в микрорайоне Ново-Патрушево. Новые объекты возведут в границе улиц Александра Митинского — Павла Шарова — Тюльпановая — Федюнинского.

В ближайшее время проект планировки района будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщается в опубликованном на сайте администрации Тюмени постановлении.

Указано, что в Ново-Патрушево к 2030 построят детские сады на 280, 320, 501, 510 и 530 мест, две школы на 1200 и 1501 место, межшкольный учебно-производственный комбинат на 500 мест, культурно-досуговый центр на 300 мест, библиотека, бассейн, жилые комплексы с паркингами, поликлиника, к 2040 году — пожарное депо на шесть автомобилей.

Строительство будут вести в четыре этапа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске к 2028 году на берегу Иртыша возведут концертный зал площадью 10 тысяч квадратных метров. Проект реализуют при поддержке «СИБУРа».

Читайте также:
Состояние тяжелое: в Тюмени из окна квартиры на 7 этаже выпал маленький ребенокСтали богаче: за год доходы тюменцев увеличились на четвертьПлата за комфорт: в Тюмени подорожали кондиционеры
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Детсады
Подпишитесь
Собаки отгоняли волков: Вика и Гриша из Тюмени рассказали о том, как ночевали в лесу
Вчера, 04:35
У горожан заберут земли и гаражи в центре Тюмени ради строительства новой дороги
Вчера, 06:40
Особенности тюменской рыбалки! Тест для рыбаков на знание тонкостей водной охоты
7 июня, 07:29
«Возвращаемся в СССР»: сексолог рассказал о главной интимной проблеме тюменцев
7 июня, 08:07
День России в 2024 году: история, традиции праздника и афиша в Тюмени
7 июня, 01:00
Тура продолжает катастрофически мелеть. За сутки минус 18 сантиметров
Сегодня, 05:42
"