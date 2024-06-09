Состояние тяжелое: в Тюмени из окна квартиры на 7 этаже выпал маленький ребенок

После осмотра и оказания помощи юного пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы №2. В настоящее время малыш находится в отделении реанимации — врачи делают все возможное, чтобы спасти маленькому тюменцу жизнь. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.