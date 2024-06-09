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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Тюмени из окна квартиры на 7 этаже выпал маленький ребенок

Состояние тяжелое: в Тюмени из окна квартиры на 7 этаже выпал маленький ребенок

9 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI

В Тюмени из окна квартиры на 7 этаже выпал маленький ребенок

ЧП произошло в субботу вечером на улице Мельникайте. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.
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Дети

Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Как пояснили в ведомстве, вызов на станцию скорой помощи поступил в субботу, 8 июня, в 19:01. Медики прибыли на место происшествия спустя 11 минут.

После осмотра и оказания помощи юного пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы №2. В настоящее время малыш находится в отделении реанимации — врачи делают все возможное, чтобы спасти маленькому тюменцу жизнь. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.

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