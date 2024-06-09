Состояние тяжелое: в Тюмени из окна квартиры на 7 этаже выпал маленький ребенок

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Как пояснили в ведомстве, вызов на станцию скорой помощи поступил в субботу, 8 июня, в 19:01. Медики прибыли на место происшествия спустя 11 минут.
После осмотра и оказания помощи юного пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы №2. В настоящее время малыш находится в отделении реанимации — врачи делают все возможное, чтобы спасти маленькому тюменцу жизнь. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое.
Ранее «Наш Город» писал, что в апреле в Тюмени на Муравленко из окна выпал подросток. От полученных травм ребенок скончался.