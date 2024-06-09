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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Тюмени рост цен на ушедшие бренды кондиционеров достиг 150%

Плата за комфорт: в Тюмени подорожали кондиционеры

9 июня 2024, 08:25
Фото: 1MI

В Тюмени рост цен на ушедшие бренды кондиционеров достиг 150%

В Тюмени выросли цены на кондиционеры. При этом наиболее подорожали ушедшие бренды Daikin, Mitsubishi Electric. В среднем стоимость климатического оборудования увеличилась на 5-7%.
Сюжет
Санкции

По словам руководителя тюменской компании «Авента» Ильи Диянова, если сплит-системы Daikin до санкций стоила 40 тысяч, то сегодня порядка 100 тысяч рублей.

«Ушел Mitsubishi Electric, они закрыли свой офис в России и остановили поставки кондиционеров. Из японских остались Daikin, но стоимость на них очень высокая. Не найти Hitachi. Есть Panasonic, корейские LG, но уже китайской сборки», — сообщил Илья Диянов.

По его словам, сегодня на рынке присутствуют преимущественно китайские производители — корейских, японских, европейских брендов практически не осталось. Основными брендами кондиционеров, представленными в Тюмени, являются это Ballu, Kentatsu, Tochiba, Centek Royal, Midea, Lessar, Haier, Royal Clima, Hisense, Aux, Daichi, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени среди владельцев магазинов вырос спрос на системы защиты от краж. За год данный показатель увеличился в два раза.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Санкции#Кондиционеры
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