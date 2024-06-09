Стали богаче: за год доходы тюменцев увеличились на четверть

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
По данным Росстата, по итогам первых трех месяцев этого года среднемесячная номинально начисленная зарплата в регионе составила 77,1 тысячи рублей, что превышает аналогичный показатель 2023 года на 20%.
По уровню заработной платы Тюменская область занимает традиционно третье место среди регионов Уральского федерального округа. Самые высокие зарплаты получают жители Ямала и Югры — 169,2 и 132,6 тысячи рублей соответственно.
В Свердловской области в среднем сотрудники зарабатывают 73,4 тысячи рублей, в Челябинской области 67,4 тысячи, в Курганской — 58,3 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область не попала в десятку рейтинга субъектов России по уровню благосостояния семей. Регион занял 11 позицию рейтинга, лидерами стали Ямал, Москва и ХМАО.