Стали богаче: за год доходы тюменцев увеличились на четверть

В Тюменской области средняя зарплата превысила 83 тысячи рублей

В Тюменской области за последний год среднемесячная номинально начисленная зарплата выросла на 25,5% и превысила 83,4 тысячи рублей. За март 2024 года данный показатель увеличился на 7,6%.