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В Тюменской области средняя зарплата превысила 83 тысячи рублей

Стали богаче: за год доходы тюменцев увеличились на четверть

9 июня 2024, 08:49
Фото: 1MI

В Тюменской области средняя зарплата превысила 83 тысячи рублей

В Тюменской области за последний год среднемесячная номинально начисленная зарплата выросла на 25,5% и превысила 83,4 тысячи рублей. За март 2024 года данный показатель увеличился на 7,6%.

По данным Росстата, по итогам первых трех месяцев этого года среднемесячная номинально начисленная зарплата в регионе составила 77,1 тысячи рублей, что превышает аналогичный показатель 2023 года на 20%.

По уровню заработной платы Тюменская область занимает традиционно третье место среди регионов Уральского федерального округа. Самые высокие зарплаты получают жители Ямала и Югры — 169,2 и 132,6 тысячи рублей соответственно.

В Свердловской области в среднем сотрудники зарабатывают 73,4 тысячи рублей, в Челябинской области 67,4 тысячи, в Курганской — 58,3 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область не попала в десятку рейтинга субъектов России по уровню благосостояния семей. Регион занял 11 позицию рейтинга, лидерами стали Ямал, Москва и ХМАО.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплаты#Росстат
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