Венерическими инфекциями заразились 11 тюменских подростков

11 подростков из Тюменской области заразились опасными венерическими инфекциями

В Тюменской области за последний год увеличилось число заболевших сифилисом и гонореей. Число случаев заражения сифилисом возросло на 12,4% — со 137 в 2022 году до 155 случаев в 2023 году, гонореей — в 1,4 раза.