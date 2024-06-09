Венерическими инфекциями заразились 11 тюменских подростков

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 08:52
Большая часть заразившихся — городские жители. Среди горожан выявлено 97,7% случаев гонореи от общего числа зарегистрированных, более 90% случаев заражения сифилисом.
По данным санврачей, неблагополучной территорией является Тюмень — показатель заболеваемости сифилисом составляет 15,8 на 100 тысяч населения.
Что касается заражения венерическими инфекциями, передающихся половым путем, среди подростков, то в 2023 году было выявлено 3 случая заболевания сифилисом и 8 случаев гонореи среди детей в возрасте от 15 до 17 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что около 190 жителей Тюменской области заразились в 2023 году описторхозом, в том числе 10 детей.