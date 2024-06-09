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11 подростков из Тюменской области заразились опасными венерическими инфекциями

Венерическими инфекциями заразились 11 тюменских подростков

9 июня 2024, 07:50
Фото: 1MI

11 подростков из Тюменской области заразились опасными венерическими инфекциями

В Тюменской области за последний год увеличилось число заболевших сифилисом и гонореей. Число случаев заражения сифилисом возросло на 12,4% — со 137 в 2022 году до 155 случаев в 2023 году, гонореей — в 1,4 раза.
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Дети

Большая часть заразившихся — городские жители. Среди горожан выявлено 97,7% случаев гонореи от общего числа зарегистрированных, более 90% случаев заражения сифилисом.

По данным санврачей, неблагополучной территорией является Тюмень — показатель заболеваемости сифилисом составляет 15,8 на 100 тысяч населения.

Что касается заражения венерическими инфекциями, передающихся половым путем, среди подростков, то в 2023 году было выявлено 3 случая заболевания сифилисом и 8 случаев гонореи среди детей в возрасте от 15 до 17 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что около 190 жителей Тюменской области заразились в 2023 году описторхозом, в том числе 10 детей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Врачи#Дети#Тюменская область#Подростки#Новости тюмени#Инфекции
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