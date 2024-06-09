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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:44

Тура мелеет, рост уровня Иртыша почти остановился

Тура продолжает катастрофически мелеть. За сутки минус 18 сантиметров

9 июня 2024, 05:42
Фото: 1MI

Тура мелеет, рост уровня Иртыша почти остановился

Уровень воды в тюменских реках Ишим и Тобол продолжается снижаться. За последние сутки в Ишиме в районе Ильинки вода убыла на 6 сантиметров (674 сантиметра).
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Тура

В районе города Ишим и села Викулово уровень снизился на 7 и 8 сантиметров — до 729 и 964 сантиметров выше нуля поста. В районе села Абатское критическая отметка все еще превышена на 57 сантиметров — уровень составляет 10,17 метра (за сутки минус 3 см).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе уровень воды понизился за последние 24 часа от 3 до 6 сантиметров. В Иртыше в районе Тобольска уровень за сутки не изменился — 784 сантиметра выше нулевой отметки. В Увате и селе Демьянское уровень поднялся на 2 и 1 сантиметр — до 11,76 метра и 972 сантиметров соответственно.

В Тюмени река Тура продолжает мелеть — за последние 24 часа уровень воды снизился на 18 сантиметров и на данный момент составляет 254 сантиметра выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области новая рабочая неделя начнется с ливней и гроз. По прогнозам метеорологов, непогода будет бушевать на территории юга региона в течение двух суток.

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