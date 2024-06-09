Тура продолжает катастрофически мелеть. За сутки минус 18 сантиметров

В Тоболе уровень воды понизился за последние 24 часа от 3 до 6 сантиметров. В Иртыше в районе Тобольска уровень за сутки не изменился — 784 сантиметра выше нулевой отметки. В Увате и селе Демьянское уровень поднялся на 2 и 1 сантиметр — до 11,76 метра и 972 сантиметров соответственно.