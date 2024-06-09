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Тюменцы стали есть больше сахара и хлеба

Больше сахара и хлеба, но меньше овощей и фруктов: тюменцы стали хуже питаться

9 июня 2024, 06:27
Фото: 1MI

Тюменцы стали есть больше сахара и хлеба

Жители Тюменской области стали есть меньше мяса, яиц, молочных продуктов, фруктов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В опубликованном докладе ведомства, указано, что потребление мяса сократилось со 129 до 107 килограммов (нормой является потребление в год 74 килограммов мяса, рыбы). Потребление населением молока и молочных продуктов в регионе снизилось на 13,4% — до 279 килограммов при норме 322 килограмма в год.

Уменьшилась доля потребляемых фруктов и ягод — со 104 до 83 килограммов при норме 100 килограммов.

Также наблюдается снижение потребления среди населения региона яиц (221 при норме 260 штук в год), а также овощей (106 килограммов при норме 140 килограммов) и бахчевых — показатели не достигают нормативных значений.

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Пи этом потребление населением сахара и хлебобулочных изделий превышает в несколько раз нормативные значения. В частности, в среднем на душу населения в год приходится 39 килограммов сахара при норме 8 килограммов и 102 килограмма хлебных продуктов (норма 96 килограммов).

Санврачи отмечают, что данные предпочтения могут стать причиной нарушения обмена веществ и ожирения, а также служить фактором риска развития сахарного диабета.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 50% выросли цены на клубнику и черешню. В магазинах стоимость килограмма свежей клубники превышает 1 тысячу рублей. Черешню и вишню продают по 600-750 рублей.

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