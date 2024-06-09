Больше сахара и хлеба, но меньше овощей и фруктов: тюменцы стали хуже питаться

В опубликованном докладе ведомства, указано, что потребление мяса сократилось со 129 до 107 килограммов (нормой является потребление в год 74 килограммов мяса, рыбы). Потребление населением молока и молочных продуктов в регионе снизилось на 13,4% — до 279 килограммов при норме 322 килограмма в год.