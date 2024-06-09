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В Тюмени активность на рынке труда в мае увеличилась на 44%

Тюменцы массово ищут работу на лето

9 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI

В Тюмени активность на рынке труда в мае увеличилась на 44%

В Тюменской области на рынке труда наблюдается рост активности соискателей. В мае число новых резюме увеличилось на 44% по сравнению с апрелем 2024 года. Об этом заявили аналитики «Зарплаты.ру».

Тюменцы стали чаще откликаться на вакансии упаковщиков (на 38%), педагогов (на 29%) и администраторов (на 17%). Также возрос уровень интереса к вакансиям с частичной занятостью — больше половины пришлось на курьеров (на 56%), а треть — на промоутеров (на 32%).

Также активный рост резюме зафиксирован среди бухгалтеров (43% новых резюме), менеджеров по продажам (37%), грузчиков (19%), продавцов-консультантов (13%).

По данным экспертов, на рост активности соискателей оказал влияние гибкий подход работодателей к найму персонала на частичную занятость из-за острого дефицита кадров, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарплаты строителей за последний год выросли на 27%. Этому способствовали высокий уровень спроса и дефицит кадров.

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