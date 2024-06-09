Тюменцы массово ищут работу на лето

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Тюменцы стали чаще откликаться на вакансии упаковщиков (на 38%), педагогов (на 29%) и администраторов (на 17%). Также возрос уровень интереса к вакансиям с частичной занятостью — больше половины пришлось на курьеров (на 56%), а треть — на промоутеров (на 32%).
Также активный рост резюме зафиксирован среди бухгалтеров (43% новых резюме), менеджеров по продажам (37%), грузчиков (19%), продавцов-консультантов (13%).
По данным экспертов, на рост активности соискателей оказал влияние гибкий подход работодателей к найму персонала на частичную занятость из-за острого дефицита кадров, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарплаты строителей за последний год выросли на 27%. Этому способствовали высокий уровень спроса и дефицит кадров.