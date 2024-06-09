Тюменцы массово ищут работу на лето

Тюменцы стали чаще откликаться на вакансии упаковщиков (на 38%), педагогов (на 29%) и администраторов (на 17%). Также возрос уровень интереса к вакансиям с частичной занятостью — больше половины пришлось на курьеров (на 56%), а треть — на промоутеров (на 32%).