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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

В Тюмени в ДТП погиб мужчина на питбайке

30-летний водитель питбайка разбился в ДТП в Тюмени

9 июня 2024, 05:17
Фото: ГИБДД

В Тюмени в ДТП погиб мужчина на питбайке

Трагедия произошла в субботу вечером на улице Воронинский горки. Там столкнулись Skoda и питбайк.
Сюжет
ДТП

По данным ГИБДД по Тюменской области, водитель питбайка выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой, поворачивавшей налево. В результате аварии водитель питбайка погиб. Он скончался на месте происшествия.

Видео: ГИБДД

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что 7 июня на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень разбился 56-летний байкер. Он не справился с управлением транспортного средства и перевернулся.

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