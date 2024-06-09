30-летний водитель питбайка разбился в ДТП в Тюмени

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По данным ГИБДД по Тюменской области, водитель питбайка выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой, поворачивавшей налево. В результате аварии водитель питбайка погиб. Он скончался на месте происшествия.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 7 июня на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень разбился 56-летний байкер. Он не справился с управлением транспортного средства и перевернулся.