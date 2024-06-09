Итоги недели: арест замгубернатора области, пропавшие в лесу дети, поджог храма

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Тюменской области в субботу, 8 июня, произошел скандал, который потряс местную политическую и бизнес-среду. Заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин, курирующий деятельность региональных департаментов жилищно-коммунального хозяйства, тарифной и ценовой политики, информатизации, а также Государственной жилищной инспекции был арестован по решению Басманного суда Москвы по серьезным обвинениям в коррупции.
Судебные органы постановили заключить его под стражу на длительный срок — до 6 августа 2024 года.
Вахрина обвинили в получении взятки в особо крупном размере от известного тюменского бизнесмена, руководителя СЗ «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, являющегося также совладельцем тюменского отеля «Восток». Гоцыка также отправили под стражу на аналогичный срок до 6 августа 2024 года.
Тюменский политолог Александр Безделов заявил, что делать какие-либо выводы пока рано. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в фабуле уголовного дела.
«Вячеслав Вахрин курирует ЖКХ, а там от властей не так много зависит — больше зависит от энергоресурсных организаций. Обычно это технические согласования и тд. Поэтому большой вопрос — за что именно взятка. Вспомним задержание главы тюменского управления ФНС Тамары Зыковой несколько лет назад. Это было громкое дело прогремевшее на всю страну, но кончилось лишь увольнением чиновницы. Сейчас она благополучно занимается бизнесом», — заявил Безделов.
Также высказал мнение об ударе по репутации губернатора Тюменской области Александра Моора, сделав акцент на том, что глава региона «не может сидеть в каждом кабинете».
«Если глава области не „отбивает“ подчиненных арестованных за дело, оказывает содействие следствию, то эти ситуации не оказывают трагического влияния на власть», — подчеркнул политолог.
К слову, в правительстве Тюменской области прокомментировали арест заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина и отметили, что сфера ЖКХ, курируемая ранее Вячеславом Вахриным, продолжит работу в штатном режиме.
«Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию», — заявили тюменские власти.
На этой же неделе по обвинению в мошенничестве был арестован еще один чиновник — депутат городской думы Тюмени, член партии КПРФ Андрей Ким. Суд избрал народному избраннику меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 августа 2024 года.
«Ленинский районный суд избрал Андрею Киму меру пресечения в виде домашнего ареста, на срок два месяца по статье УК РФ „Приготовление к преступлению и покушение на преступление“ и статье „Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение“, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Андрей Ким является депутатом Тюменской городской Думы VIII, членом постоянной комиссий Тюменской городской Думы по благоустройству и городскому хозяйству и комиссии по градостроительству и землепользованию. С 2023 года занимает должность замдиректора ООО «Альянс».
6 июня в тюменских пабликах появились тревожные сообщения о пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе 12-летнего Гриши и 10-летней Вики Крепп. Ребята заблудились в лесном массиве еще вечером 4 июня во время возвращения с рыбалки. Там они находились со своим дедушкой. Однако поиск детей начался только 6 июня.
Как выяснилось, дети вместе с пенсионером 4 июня возвращались с рыбалки домой, увидели опоры ЛЭП и побежали вперед, решив, что уже вышли к своему дому. Однако это оказалось не так. В итоге дедушка нашел дорогу домой только поздно вечером, дети заблудились. Вместе с ними находились две собаки породы бигль.
По поиску маленьких Вики и Гриши была развернута масштабная операция. Участие в ней принимали более 600 человек — добровольцы, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Курганской, Томской и Московской областей, а также сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции из Свердловской и Тюменской областей. Также привлекалась авиация — квадрокоптеры с тепловизорами и вертолет Ми-8. В общей сложности поисковиками было пройдено более 1,3 тысячи километров леса.
Нашли ребят утром в субботу, 8 июня. Четверо добровольцев, сотрудников службы безопасности металлургического предприятия Свердловской области, были отправлены кураторами ПО «ЛизаАлерт» в район деревни Ермолино — ранее там детей заметили с помощью БПЛА, оборудованного инфракрасным комплексом ночного видения. К счастью, брат и сестра никуда далеко не ушли от обозначенного места.
По словам волонтеров, несмотря на все беды, которые пережили маленькие Вика и Гриша, выглядели они довольно бодро, но были искусаны, истощены, хотели пить и есть.
Дети рассказали, как провели все эти дни в лесу. Сообщили, что питались найденными перепелиными яйцами, пили росу и дождевую воду. Не замерзнуть ночью брату и сестре помогли собаки — они их согревали. Кроме того, питомцы отгоняли бродивших рядом волков.
Потеряшек оперативно доставили в Слободо-Туринскую больницу. После проведенного обследования детей разрешили перевезти в Тюмень (по просьбе матери). В областную столицу брат и сестра летели на вертолете санавиации в сопровождении медиков. В настоящее время Вика и Гриша находятся в больнице под присмотром медиков, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Еще один вопиющий случай потряс на этой неделе жителей областной столицы. В понедельник, 3 июня, 43-летний мужчина бросил в здание храма, расположенного на улице Республики, несколько бутылок с зажигательной смесью и скрылся с места преступления. Данное действо попало за запись видеокамеры.
К счастью, огонь удалось быстро потушить, а во время инцидента никто не пострадал. Вандала оперативно поймали сотрудники полиции. По факту поджога следователи возбудили уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
С какой целью тюменец поджег храм — неясно. На суде он заявил, что все произошло неожиданно — он выпил вина, взял велосипед, поехал к храму и бросил в него зажигательную смесь, после чего уехал.
В тоже время по данным тг-канала Ural Mash, поджигатель сообщил, что забросал храм коктейлями Молотова, из-за того, что считает патриарха Кирилла слишком богатым. Тг-канал Baza писал, что мужчина стал жертвой телефонных мошенников — таким образом, он пытался вернуть украденные деньги. Также в СМИ публиковалась информация о том, что вандал состоит на учете в психдиспансере.
При этом свою вину тюменец признал и отметил, что является верующим человеком. Суд отправил вандала на 2 месяца в СИЗО.
Ситуация с паводком в Тюменской области стабилизировалась. В настоящее время во всех реках региона отмечено снижение уровня воды, за исключением Иртыша — в Увате и селе Демьянское вода продолжает прибывать по 1-3 сантиметрам в сутки.
Также остается превышена критическая отметка уровня Ишима в селе Абатское — до нормы уровень должен снизиться минимум еще на 57 сантиметров. Но пока вода убывает медленно — примерно по 3 сантиметра в сутки.
Зато тюменская Тура мелеет катастрофическими темпами. Только за последние сутки уровень воды в реке снизился на 18 сантиметров. За период с 21 мая по 9 июня уровень воды опустился более чем на 2,5 метра — с 512 сантиметров до 254 сантиметров.
Гидрологи прогнозируют, что на фоне жаркой погоды в Тюменской области, темпы падения уровня воды в Туре могут возрасти. Что спровоцирует обновление исторического антирекорда.
«С такими темпами уже через 2 недели у нас чуть ли не метр реки останется, а дальше — хуже, уйдем снова в минус. С учетом того, что с прошлого года никаких мер принято не было, вряд ли у нас есть предпосылки к реализации лучшего сценария. Разве что поднявшийся объем воды отчасти останется, но рассчитать это практически невозможно», — отметил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» гидролог Андрей Расаев.