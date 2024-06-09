Власти прокомментировали арест замгубернатора Вахрина

Ранее «Наш Город» писал, что Басманный районный суд Москвы арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Также под арест отправили второго фигуранта данного дела Алексея Гоцыка, совладельца гостиницы «Восток», директора крупной строительной компании. Ему предъявлено обвинение по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Под арестом оба фигуранта по решению суда будут находить до 6 августа 2024 года.