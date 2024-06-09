Власти прокомментировали арест замгубернатора Вахрина

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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«Сфера ЖКХ, курируемая ранее Вячеславом Вахриным, продолжит работу в штатном режиме. Все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы будут приняты в понедельник», — сообщили в информационном центре правительства области.
Также в понедельник по факту получения взятки Вахриным будет организована проверка, в рамках которой установят конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении арестованного замгубернатора.
«Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию», — резюмировали тюменские власти.
Ранее «Наш Город» писал, что Басманный районный суд Москвы арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Также под арест отправили второго фигуранта данного дела Алексея Гоцыка, совладельца гостиницы «Восток», директора крупной строительной компании. Ему предъявлено обвинение по статье «Дача взятки в особо крупном размере». Под арестом оба фигуранта по решению суда будут находить до 6 августа 2024 года.