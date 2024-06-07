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Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Попавшие в лесу детей из Тюмени ищут спасатели двух регионов

Что известно к этому часу о пропавших детях из Тюмени

7 июня 2024, 04:16
Фото: 1MI

Попавшие в лесу детей из Тюмени ищут спасатели двух регионов

В лесу на границе Свердловской и Тюменской областей продолжаются поиски пропавших 5 июня 12-летнего Гриши и 10-летней Вики. Их ведут сотрудники полиции, спасатели, волонтеры обоих регионов, Челябинской, Курганской и Новосибирской областей.
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Дети

К поискам детей привлечена авиация

Из Тюменской области в поисковой операции участие принимают 20 специалистов МЧС. В течение минувшей ночи сотрудники ведомства провели обследование двух участков лесного массива и прилегающих к нему дорог. Протяженность прочесанной местности составляет более 13 километров.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», поиск детей не останавливается ни на минуту и в тёмное время суток. В штабе ДПСО «ЛизаАлерт», находятся волонтеры из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей. Также на месте работают сотрудники полиции и МЧС. В светлое время над территорией поиска был проведен осмотр местности силами военного вертолета Ми-8. Ночью сотрудники Росгвардии обеспечивали осмотр территории с помощью БПЛА с тепловизором, днем будет подключена авиация.

Ориентировки с фотографиями Виктории и Григория размещены на рекламных щитах в Тюмени, их распространяют в социальных сетях и пабликах. В ближайших к месту пропажи детей населенных пунктах расклеено более 200 ориентировок силами добровольцев и неравнодушных граждан.

«На горячую линию отряда поступают свидетельства, каждое из них тщательно проверяется», — сообщили волонтеры.
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Версии произошедшего

Имеется несколько версий произошедшего. По одной из них, 10-летняя Виктория и 12-летний Григорий пошли на рыбалку вместе с дедушкой и заблудились. Дедушке удалось выйти из леса, дети домой не вернулись. Вместе с пропавшими в лесу остались две собаки породы Бигль, которые никогда не отходят от детей.

Согласно второй версии, дети шли в лесу с дедушкой с рыбалки, увидели ЛЭП и подумали, что уже находятся рядом со своей дачей — вместе с собаками ребята побежали вперед. Дедушка их догнать не успел. В итоге пенсионер вышел к домику, а дети — нет.

Третья версия — дети убежали за водой, а дедушка в это время пошел в лес, но заблудился. Когда он нашел дорогу и вернулся — внуков и собак уже не было.

Четвертая версия — дети побежали в магазин и после этого исчезли. По словам сотрудника торговой точки, юных тюменцев в тот день в магазине не было.

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Уголовное дело

Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело из-за потерявшихся в лесу детей из Тюмени. Данная мера связана с необходимостью проведения комплекса следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребят.

«Для оказания практической помощи следователям территориального следственного отдела на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистки регионального СКР, применяются современные криминалистические средства», — сообщили в СУ СК по Свердловской области.

По данным ведомства, уже допрошен ряд свидетелей, в том числе мать пропавших детей, проведён осмотр последнего места пребывания малолетних, анализируется необходимая характеризующая документация, выполняются иные необходимые мероприятия.

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