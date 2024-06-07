Что известно к этому часу о пропавших детях из Тюмени

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», поиск детей не останавливается ни на минуту и в тёмное время суток. В штабе ДПСО «ЛизаАлерт», находятся волонтеры из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей. Также на месте работают сотрудники полиции и МЧС. В светлое время над территорией поиска был проведен осмотр местности силами военного вертолета Ми-8. Ночью сотрудники Росгвардии обеспечивали осмотр территории с помощью БПЛА с тепловизором, днем будет подключена авиация.