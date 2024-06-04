Делом поджигателя храма в Тюмени займется глава Следственного комитета Бастрыкин

О намерении главы СК разобраться в деле рассказали в пресс-службе Центрального Управления Следственного Комитета. Напомним, что мужчина бросил несколько коктейлей Молотова в здание храма Димитрия Донского, после чего скрылся на велосипеде. Найти его удалось в кратчайшие сроки.