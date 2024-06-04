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Делом поджигателя храма в Тюмени займется глава Следственного комитета Бастрыкин

Делом поджигателя храма в Тюмени займется глава Следственного комитета Бастрыкин

4 июня 2024, 14:00
Фото: 1MI
Дело тюменского поджигателя храма. забросавшего здание бутылками с зажигательной смесью заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил тюменским коллегам предоставить ему отчет по разбирательству в деле.

О намерении главы СК разобраться в деле рассказали в пресс-службе Центрального Управления Следственного Комитета. Напомним, что мужчина бросил несколько коктейлей Молотова в здание храма Димитрия Донского, после чего скрылся на велосипеде. Найти его удалось в кратчайшие сроки.

Сейчас с задержанным работают следователи, доклад Александру Бастрыкину должен будет предоставить глава тюменского СУ СК Александр Каблуков. Исполнение поручения поставлено на контроль в Центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что 43-летний поджигатель стал жертвой мошенников или поджог храм из личных побуждений, посчитав, что Патриарх Кирилл слишком богат. Обе версии сейчас прорабатываются.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Поджог#Храм#Александр Бастрыкин
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