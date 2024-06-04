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Тюменец поджег храм, так как посчитал патриарха Кирилла чрезмерно богатым

Виноваты деньги? Тюменец поджег храм из-за богатств патриарха Кирилла

4 июня 2024, 08:27
Фото: 2 ГИС

Тюменец поджег храм, так как посчитал патриарха Кирилла чрезмерно богатым

Задержанный тюменский поджигатель сообщил, что забросал храм коктейлями Молотова, из-за того, что считает патриарха Кирилла слишком богатым. Слова тюменца приводит тг-канал Ural Mash.

Известно, что вандалу 43 года. Он является бывшим бизнесменом и ранее занимался ремонтом ювелирных изделий.

В тоже время, по данным тг-канала Baza, предварительно, мужчина стал жертвой телефонных мошенников — таким образом он пытался вернуть украденные деньги.

Фото: ЧС Тюмень

Напомним, инцидент произошел накануне в храме-часовне Дмитрия Донского. Тюменец забросал несколькими бутылками с зажигательной смесью входную группу часовни и скрылся с места преступления на велосипеде.

Задержали поджигателя в его доме сотрудники полиции. По факту поджога возбуждены уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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