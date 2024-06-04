Виноваты деньги? Тюменец поджег храм из-за богатств патриарха Кирилла

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Известно, что вандалу 43 года. Он является бывшим бизнесменом и ранее занимался ремонтом ювелирных изделий.
В тоже время, по данным тг-канала Baza, предварительно, мужчина стал жертвой телефонных мошенников — таким образом он пытался вернуть украденные деньги.
Напомним, инцидент произошел накануне в храме-часовне Дмитрия Донского. Тюменец забросал несколькими бутылками с зажигательной смесью входную группу часовни и скрылся с места преступления на велосипеде.
Задержали поджигателя в его доме сотрудники полиции. По факту поджога возбуждены уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».