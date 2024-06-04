В Тюмени горит жилой дом в Зареке. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
На место происшествия были направлены 6 единиц техники, 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. В настоящее время работа по ликвидации огня продолжается.
По предварительной информации, во время ЧП пострадали два человека. По словам подписчика «Нашего Города», пожарным активно помогают в тушении огня местные жители, в том числе дети.
«Четверо подростков помогли вынести вещи из дома, когда все только начало дымить. А когда пожар усилился, помогли оттащить вещи от дома и дойти пострадавшей женщине дойти до машины скорой помощи», — сообщили очевидцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером в туркомплексе «Белая сова», что находится в Абалаке, загорелся один из гостевых домов. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.