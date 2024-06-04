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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Тюмени

В Тюмени горит жилой дом в Зареке. Есть пострадавшие

4 июня 2024, 08:43
Фото: тг-канал Тюмень №1

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Тюмени

Серьезный пожар произошел сегодня около полудня в Тюмени в доме по улице Жданова. Там загорелся частный жилой дом.

На место происшествия были направлены 6 единиц техники, 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. В настоящее время работа по ликвидации огня продолжается.

Видео: МЧС

По предварительной информации, во время ЧП пострадали два человека. По словам подписчика «Нашего Города», пожарным активно помогают в тушении огня местные жители, в том числе дети.

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Герои сегодняшнего дня - те самые подростки, что бросились на помощь
Фото: nashgorod.ru
«Четверо подростков помогли вынести вещи из дома, когда все только начало дымить. А когда пожар усилился, помогли оттащить вещи от дома и дойти пострадавшей женщине дойти до машины скорой помощи», — сообщили очевидцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в понедельник вечером в туркомплексе «Белая сова», что находится в Абалаке, загорелся один из гостевых домов. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

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