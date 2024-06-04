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Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Участнику СВО из Тюмени отказались выплачивать 1 миллион рублей за ранение

Тюменцу отказали в выплате 1 млн рублей за ранение на СВО

4 июня 2024, 08:06
Фото: 1MI

Участнику СВО из Тюмени отказались выплачивать 1 миллион рублей за ранение

Тюменскому участнику СВО, получившему травму во время боевых действий, отказали в единовременной выплате за ранение в размере 1 миллиона рублей.

В региональном департаменте соцразвития свое решение объяснили тем, что у военного не было тюменской прописки на дату начала участия в СВО.

Тюменец обратился в прокуратуру Ленинского округа. Факт проживания бойца в регионе был подтвержден в ходе прокурорской проверки письменными материалами и показаниями свидетелей.

В целях защиты интересов участника спецоперации представители прокуратуры подали в суд заявление об установлении факта его проживания военного в Тюменской области. Данное требование было удовлетворено. Вопрос получения единовременной находится под контролем прокуратуры округа.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский военный комиссариат разместил более 40 вакансий для военнослужащих по контракту. В зону СВО требуются водители, разведлчики и стрелки.

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