Тюменцу отказали в выплате 1 млн рублей за ранение на СВО

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В региональном департаменте соцразвития свое решение объяснили тем, что у военного не было тюменской прописки на дату начала участия в СВО.
Тюменец обратился в прокуратуру Ленинского округа. Факт проживания бойца в регионе был подтвержден в ходе прокурорской проверки письменными материалами и показаниями свидетелей.
В целях защиты интересов участника спецоперации представители прокуратуры подали в суд заявление об установлении факта его проживания военного в Тюменской области. Данное требование было удовлетворено. Вопрос получения единовременной находится под контролем прокуратуры округа.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский военный комиссариат разместил более 40 вакансий для военнослужащих по контракту. В зону СВО требуются водители, разведлчики и стрелки.