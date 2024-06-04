Десять улиц перекроют в Тюмени в середине июня. Схема

Альтернативные маршруты из центральной части города (расположенной за улицей Орджоникидзе) в район Дома обороны и обратно будут организованы через улицу Профсоюзную с проездом через заречную часть города и улицу 2-ую Луговую и через Обход города Тюмени. Из заречной части Тюмени в район Дома обороны — через улицы Республики, Луначарского, Казанскую и Ямскую.