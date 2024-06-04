nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Тюмени из-за фестиваля спорта перекроют 10 улиц

Десять улиц перекроют в Тюмени в середине июня. Схема

4 июня 2024, 07:43
Фото: 1MI

В Тюмени из-за фестиваля спорта перекроют 10 улиц

В Тюмени перекроют ряд улиц в городе из-за спортивного фестиваля «IRONSTAR TYUMEN 2024». Мероприятие пройдет 15 июня.

Как сообщили в администрации Тюмени, с полуночи до трех часов дня 15 июня будут перекрыты участках автодорог:

  • — по улице Орджоникидзе от 25-го Октября до Комсомольской;
  • — по улице Комсомольской от Орджоникидзе до Свердлова;
  • — по улице Свердлова от Комсомольской до Орджоникидзе;
  • — по улице Орджоникидзе от Елецкой до Ленина;
  • — по улице Ленина от Орджоникидзе до Челюскинцев;
  • — по улице Камышинской от Ленина до Чернышевского;
  • — по улице Чернышевского от Камышинской до Полевой;
  • — по улице Полевой от Перекопской до Луначарского;
  • — по улице Луначарского от Полевой до Льва Толстого;
  • — по улице Льва Толстого от Луначарского до Ямской;
  • — по улице Ямской от Льва Толстого до Аккумуляторной;
  • — встречное направление движения по улице Ямской от Аккумуляторной до автомобильной дороги «Обход Тюмени»;
  • — встречное направление движения улицы Ямской от автомобильной дороги «Обход Тюмени» до кольцевой развязки ул. Ямской, ул. Олега Антонова, ул. Владимира Полякова.
Фото: Дороги и транспорт Тюмени

Альтернативные маршруты из центральной части города (расположенной за улицей Орджоникидзе) в район Дома обороны и обратно будут организованы через улицу Профсоюзную с проездом через заречную часть города и улицу 2-ую Луговую и через Обход города Тюмени. Из заречной части Тюмени в район Дома обороны — через улицы Республики, Луначарского, Казанскую и Ямскую.

В аэропорт Рощино водители смогут доехать через улицы Барнаульскую и Аккумуляторную. Из аэропорта Рощино в город — через улицу Владимира Полякова

По данным мэрии, также в часы проведения фестиваля будут закрыты паркинги вдоль проезжей части перечисленных автомобильных дорог.

Читайте также:
До 100 метеоров в час: в конце июня тюменцы увидят потрясающий звездопадЭкс-губернатор Тюменской области сменит Турчака на посту секретаря генсовета «ЕР»На какую работу легче всего устроиться тюменцам?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Автомобили#Фестивали
Подпишитесь
«Пенсию на пятилитровки!»: тюменцы, оставшиеся без воды, излили народный гнев Путину
Сегодня, 08:44
Горит гектарами! Тюменскую область вновь окутали лесные пожары
Сегодня, 06:17
Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени
Вчера, 08:06
Этническая преступность. Стоит ли тюменцам бояться бойцов из ММА-подполья?
Вчера, 10:14
«Детский ор и рэп из Жигуля»: каково жить в одном из самых шумных районов Тюмени?
Вчера, 07:45
Интенсивный рост уровня воды в тюменских реках прекратился. Тура начала резко мелеть
Сегодня, 03:43
"