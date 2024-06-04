Десять улиц перекроют в Тюмени в середине июня. Схема

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Как сообщили в администрации Тюмени, с полуночи до трех часов дня 15 июня будут перекрыты участках автодорог:
Альтернативные маршруты из центральной части города (расположенной за улицей Орджоникидзе) в район Дома обороны и обратно будут организованы через улицу Профсоюзную с проездом через заречную часть города и улицу 2-ую Луговую и через Обход города Тюмени. Из заречной части Тюмени в район Дома обороны — через улицы Республики, Луначарского, Казанскую и Ямскую.
В аэропорт Рощино водители смогут доехать через улицы Барнаульскую и Аккумуляторную. Из аэропорта Рощино в город — через улицу Владимира Полякова
По данным мэрии, также в часы проведения фестиваля будут закрыты паркинги вдоль проезжей части перечисленных автомобильных дорог.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 12 июня в связи с проведением велофестиваля закроют для транспортных средств четыре участка автодорог. Ограничения будут действовать с 08:00 до 16:00.