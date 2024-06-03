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Тюменский военкомат ищет разведчиков и стрелков для службы в зоне СВО

Десятки разведчиков и стрелков ищет тюменский военкомат

3 июня 2024, 05:21
Фото: 1MI

Тюменский военкомат ищет разведчиков и стрелков для службы в зоне СВО

Военный комиссариат Тюменской области разместил на портале «Работа России» десятки вакансий для желающих, отправиться на военную службу по контракту. Требуются разведчики, стрелки, командиры отделений, водители — более 40 человек.

В опубликованных вакансиях указано, что военным будет предоставлено служебное жилье, социальный пакет. Требования: среднее общее образование и годность к военной службе. Заработная плата от 204 тысяч до 226 тысяч рублей. Для водителей в числе обязательных требований — наличие водительского удостоверения категории B, C.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области среднемесячная номинальная заработная в 2023 году выросла более чем на 10% и превысила 105 тысяч рублей. Самые большие заработки были зарегистрированы в сферах добычи нефти и газа, профессиональной и технической деятельности.

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