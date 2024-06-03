Десятки разведчиков и стрелков ищет тюменский военкомат

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В опубликованных вакансиях указано, что военным будет предоставлено служебное жилье, социальный пакет. Требования: среднее общее образование и годность к военной службе. Заработная плата от 204 тысяч до 226 тысяч рублей. Для водителей в числе обязательных требований — наличие водительского удостоверения категории B, C.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области среднемесячная номинальная заработная в 2023 году выросла более чем на 10% и превысила 105 тысяч рублей. Самые большие заработки были зарегистрированы в сферах добычи нефти и газа, профессиональной и технической деятельности.