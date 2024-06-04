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По факту поджога храма в Тюмени возбудили два уголовных дела

Два уголовных дела завели следователи по факту поджога храма в Тюмени

4 июня 2024, 03:19
Фото: 2 ГИС

По факту поджога храма в Тюмени возбудили два уголовных дела

ЧП произошло в понедельник, 3 июня. Неизвестный бросил в здание храма, расположенного на улице Республики, бутылку с зажигательной смесью и скрылся с места преступления. Данное действо попало за запись видеокамеры.

К счастью, огонь удалось быстро потушить, а во время инцидента никто не пострадал. Следователи уже установили личность поджигателя — им является 43-летний местный житель. В настоящее время он объявлен в розыск.

По факту поджога возбуждено два уголовных дела по статьям «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили бизнесмена-поджигателя. Мужчина с целью избавиться от конкурента поджег его магазин.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Церковь#Поджог#Храм
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