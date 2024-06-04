Два уголовных дела завели следователи по факту поджога храма в Тюмени

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
К счастью, огонь удалось быстро потушить, а во время инцидента никто не пострадал. Следователи уже установили личность поджигателя — им является 43-летний местный житель. В настоящее время он объявлен в розыск.
По факту поджога возбуждено два уголовных дела по статьям «Вандализм» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили бизнесмена-поджигателя. Мужчина с целью избавиться от конкурента поджег его магазин.