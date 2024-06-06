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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Свердловской области пропали двое детей из Тюмени

Возвращались с дедушкой с рыбалки: двое детей из Тюмени пропали в лесу

6 июня 2024, 08:26

В Свердловской области пропали двое детей из Тюмени

Брат и сестра из Тюмени пропали более суток назад в свердловской деревне Бурмакина. 10-летняя Вика и 12-летний Гриша приехали в гости к дедушке на дачу на каникулы в Свердловскую область.
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Дети

4 июня внуки вместе со своим дедушкой отправились на рыбалку. Утром 5 июня, около 5-6 часов утра, они возвращались на дачу. Как рассказали «Нашему Городу» волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» по пути домой ребята убежали в лес. Вероятно, там заблудились. Поиски ведутся более суток, пока дети не найдены.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

К поисковой операции подключены волонтеры как из Тюменской, так и Свердловской областей, а также сотрудники полиции, кинологи, задействованы квадрокоптеры.

В распространенной ориентировке указано, что когда Вику видели в последний раз она была одета черный топ, серые спортивные брюки, демисезонные сапоги черного цвета. Рост 1,4 метра, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Гриша был одет толстовку черного цвета с капюшоном, брюки черного цвета, черные кеды. Рост 1,5 метра, телосложение худощавое, волосы русые, глаза карие.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении детей просят звонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области список пропавших без вести детей пополнился еще одним именем — Юлии Запорожец. Девочка пропала в 2001–2002 годах. Тогда ей было 14 лет.

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