Возвращались с дедушкой с рыбалки: двое детей из Тюмени пропали в лесу

4 июня внуки вместе со своим дедушкой отправились на рыбалку. Утром 5 июня, около 5-6 часов утра, они возвращались на дачу. Как рассказали «Нашему Городу» волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» по пути домой ребята убежали в лес. Вероятно, там заблудились. Поиски ведутся более суток, пока дети не найдены.