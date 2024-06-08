Известны имена волонтеров, которые нашли пропавших в лесу Вику и Гришу

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:51
«Удача улыбнулась четверым работникам службы безопасности регионального предприятия РМК Игорю Грекову, Вадиму Хасанову, Евгению Садритдинову и Виктору Крылову, имевших позывной „ветер“. В зону поиска они прибыли в пятницу 7 июня. Сегодня в пять часов утра на двух квадроциклах мужчины отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали, чтобы привлечь внимание заблудившихся ребят», — рассказал подробности Валерий Горелых.
По его словам в 06:15, примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке добровольцы обнаружили пропавших несколько суток назад в лесу брата и сестру. Ребята двигались в сторону, где был слышен шум.
По словам Горелых, дети вели себя спокойно. Рассказали, что сил на то, чтобы звать кого-либо на помощь у них не было. В течение нескольких дней в лесу они питались тем, что находили съедобного, в том числе обнаруженными перепелиными яйцами. А спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали.
«В самое ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит добровольцев», — сообщил Горелых.
В настоящее время Гриша и Вика находятся на обследовании в Слобода-Туринской больнице. Их питомцев, двух собак породы бигль, забрали временно сотрудники полиции ОВД Байкалово.
Ранее «Наш Город» писал, что Вика и Гриша госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.