Известны имена волонтеров, которые нашли пропавших в лесу Вику и Гришу

По словам Горелых, дети вели себя спокойно. Рассказали, что сил на то, чтобы звать кого-либо на помощь у них не было. В течение нескольких дней в лесу они питались тем, что находили съедобного, в том числе обнаруженными перепелиными яйцами. А спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали.