Как несколько суток сотни людей искали пропавших в лесу маленьких Вику и Гришу

Поиски ребят начались только утром 6 июня. В поисковой операции были задействованы более 600 человек — добровольцы, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Курганской, Томской и Московской областей, а также сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции из Свердловской и Тюменской областей. Также привлекалась авиация — квадрокоптеры с тепловизорами и вертолет Ми-8.