Как несколько суток сотни людей искали пропавших в лесу маленьких Вику и Гришу

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, школьники госпитализированы в профильное отделение больницы и получают необходимую медицинскую помощь.
Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести. Угрозы жизни и здоровью нет.
Вика и Гриша из Тюмени пропали вечером 4 июня в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района. Дети пошли на рыбалку с дедушкой, но заблудились. Пенсионер смог выбраться из леса и вернуться домой, дети — нет. Вместе с ребятами в лесу остались две собаки породы бигль.
Поиски ребят начались только утром 6 июня. В поисковой операции были задействованы более 600 человек — добровольцы, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Курганской, Томской и Московской областей, а также сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции из Свердловской и Тюменской областей. Также привлекалась авиация — квадрокоптеры с тепловизорами и вертолет Ми-8.
В общей сложности было пройдено более 1,3 тысячи километров леса.
Обнаружили ребят сегодня утром в районе деревни Ермолино четверо добровольцев, сотрудников службы безопасности металлургического предприятия Свердловской области. Молодые люди прочесывали лес в районе, обозначенном кураторами ПО. Ранее там детей заметили с помощью БПЛА, оборудованного инфракрасным комплексом ночного видения. Гриша и Вика шли на шум машин, вместе с ними находились обе собаки.
Дети рассказали, как провели все эти дни в лесу. Сообщили, что питались найденными перепелиными яйцами, пили росу и дождевую воду.
Не замерзнуть ночью брату и сестре помогли собаки — они их согревали. Кроме того, питомцы отгоняли бродивших рядом волков.
По словам волонтеров, несмотря на все беды, которые пережили маленькие Вика и Гриша, выглядели они довольно бодро. Ребята были сильно искусаны, истощены, хотели пить и есть.
Потеряшек оперативно доставили в Слободо-Туринскую больницу. После проведенного обследования детей разрешили перевезти в Тюмень — о транспортировке попросила медиков мама ребят Альфия. Их доставили в областную столицу вертолетом санавиации в сопровождении медиков.